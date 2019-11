Müller kritisiert USA für Ausstieg aus Klimaabkommen

Schon länger ist bekannt, dass die USA aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen wollen. Nun hat US-Präsident Trump die erstbeste Gelegenheit ergriffen. Für Bundesentwicklungsminister Gerd Müller wird die USA ihrer Vorbildfunktion nicht gerecht.

Berlin. Entwicklungsminister Gerd Müller hat den formalen Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen als Rückschritt bezeichnet. „Gerade die Industriestaaten, die hauptsächlich zum Klimawandel beitragen, haben eine besondere Verantwortung und müssen eine Vorbildfunktion einnehmen“, forderte der CSU-Politiker am Dienstag in Berlin.

Positiv sei, dass viele US-Bundesstaaten, Städte, Gemeinden und auch Unternehmen in den USA weiterhin die Ziele des Abkommens verfolgten. Aber insgesamt kämen die Staaten weltweit zu langsam voran – nur sieben Staaten seien auf Kurs, die Ziele des Abkommens zu erfüllen.

Die USA sind nach China der größte CO2-Emittent der Welt und sind für 14 Prozent aller CO2-Emissionen weltweit verantwortlich. In der „We are still in“ genannte Koalition haben sich 10 US-Bundesstaaten und 287 Städte und Gemeinden zusammengeschlossen, die unabhängig von der US-Bundesregierung weiter die Ziele des Abkommens verfolgen.

Trump macht wahr, was er vor zwei Jahren angekündigt hat

Die Vereinten Nationen hatten am Vortag von der US-Regierung eine Benachrichtigung über den offiziellen Ausstieg der USA aus dem Klimaabkommen erhalten. Zuvor hatte die US-Regierung offiziell ihren Ausstieg aus dem Klimaabkommen verkündet. Das Gesuch kommt mehr als zwei Jahre nach der Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump, die USA aus dem Vertrag herauszulösen.

Das Pariser Klimaabkommen trat vor genau drei Jahren in Kraft und hat das Ziel, die Erderwärmung auf klar unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Die Vertragsstaaten sollen sich anstrengen, sie bei 1,5 Grad zu stoppen. Entscheidende Teile der Vereinbarung sind völkerrechtlich verbindlich. Es gibt jedoch keine Strafen bei Nichterfüllung. 195 Staaten sind Teil der Vereinbarung.

