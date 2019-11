Ein Blick hinter die Kulissen des BND

Mit seinem neuen Besucherzentrum will der Bundesnachrichtendienst seine Arbeit transparenter machen. Die Ausstellung gewährt Einblicke in die geheimdienstlichen Tricks der Vergangenheit und Gegenwart. Wie der BND spioniert, zeigt er sogar anhand eines echten Falls aus Nordkorea.

Berlin. Nachrichtendienste hießen früher Geheimdienste. Es war vielleicht der ehrlichere Name. Denn das Geheime ist schließlich entscheidend für den Erfolg eines solchen Dienstes. Das gilt auch für den Bundesnachrichtendienst (BND), zuständig für die zivile und militärische Aufklärungsarbeit für die Bundesrepublik.

Aufklärungsarbeit will der BND auch im Innern leisten – und zwar in eigener Sache. Mit seinem neuen Besucherzentrum direkt neben dem 2018 bezogenen Neubau in Berlin-Mitte will der Nachrichtendienst den Bürgern erklären, was die rund 6000 Mitarbeiter tun, um die Sicherheit Deutschlands zu gewährleisten. „Wir wollen mehr Transparenz wagen“, sagt BND-Präsident Bruno Kahl im Rahmen der Eröffnung des Besucherzentrums am Dienstag. Denn die sei die „Grundlage für das Vertrauen der Gesellschaft“.

Optisch erinnert die 400 Quadratmeter große Ausstellung an ein Lagezentrum. Auf einem 73 Quadratmeter großen Bildschirm verbinden sich Hunderte weiße Datenstränge auf dunkelblauem Hintergrund, untermalt mit Soundeffekten aus modernen Agentenfilmen. Man denkt sich: Irgendwo sitzt doch hier bestimmt Kiefer Sutherland beziehungsweise der von ihm verkörperte Jack Bauer aus der TV-Serie „24“.

BND-Besucherzentrum soll alle Generationen ansprechen

Der Aufbau des Besucherzentrum gleicht weitgehend anderen Ausstellungen. Einerseits setzt der BND auf historische Ausstellungsstücke, die die technische Entwicklung des Nachrichtendienstes erzählen. Angefangen beim Mikrofon im Kugelschreiber über das Geheimfach im Schuhabsatz bis zur Kamera im Shell-Atlas. Das James-Bond-Fan-Herz schlägt höher.

Andererseits können Besucher auf mehreren großen Touch-Displays selbst Hand anlegen – Geheimdienstarbeit „zum Anfassen“ also. Diese digitalen Angebote geben einen interessanten Einblick in die Arbeit der verschiedenen Aufgabenbereiche des BND.

So erklärt eine Station beispielsweise die Aufgaben der IT-Spezialisten anhand eines fiktiven Falls. Der BND hat darin Hinweise, wonach ein Land trotz eines Verbots möglicherweise Uran anreichert. Die Aufgabe der Besucher ist es, herauszufinden, ob das stimmt und welche Firmen darin verwickelt sind. Doch die Datenmenge ist so groß, dass sich zunächst keine Verbindungen finden lassen. Also muss der Besucher sich auf eine Firma und einen begrenzen Zeitraum konzentrieren. Und siehe da: Die Zusammenhänge werden klarer.

Kim Jong Un streichelt seine Rakete

An anderer Stelle erzählt der BND sogar einen echten Fall aus Nordkorea. Es gibt Hinweise, dass Machthaber Kim Jong Un seit seiner Machtübernahme eine Raketenstartanlage vergrößert. Anhand von Satelitenbildern des BND können die Besucher das im Zeitraffer nachvollziehen. Am Ende sieht man den nordkoreanischen Diktator, wie er voller Stolz die gebaute Rakete streichelt.

Wer will, kann dem BND noch seine persönliche Meinung mitteilen. Es geht um die Frage, wie transparent ein Nachrichtendienst arbeiten sollte. Bevor die Ausstellung für Besucher geöffnet wurde, durften sich Mitarbeiter des BND bereits einen Eindruck davon machen. Das bisherige Ergebnis verwundert daher kaum: Der Großteil votierte für absolute Geheimhaltung.

Von Marcel Sacha/RND

