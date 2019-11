Pompeo: “Gott schütze Deutschland und unsere Freundschaft”

US-Außenminister Mike Pompeo ist zu Besuch in Deutschland. Bei einer Rede vor der Körber-Stiftung in Berlin hielt er nun ein Plädoyer auf die Freiheit. Und betonte die in seinen Augen enge Freundschaft zwischen den USA und Deutschland.

Berlin. Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls hat US-Außenminister Mike Pompeo Deutschland und die westlichen Verbündeten dazu aufgerufen, die Freiheit immer wieder aufs Neue zu verteidigen. „Wir müssen anerkennen, dass Freiheit niemals garantiert ist“, sagte er am Freitag in einer Rede vor der Körber-Stiftung in Berlin.

Es gebe bereits wieder neue autoritäre Strukturen. „Das Schreckgespenst greift wieder um sich“, warnte Pompeo. „Es ist an uns, unsere Freiheit und Zukunft zu verteidigen“, sagte er. „Stehen wir in Einheit zusammen, stehen wir als Verbündete, als Freunde zusammen.“

Außerdem betont er die enge Verbundenheit zwischen den USA und Deutschland. „Ich hoffe, Gott schütze jeden von Ihnen, Gott schütze dieses großartige Land Deutschland und unsere enge gemeinsame Freundschaft.“

Pompeo mit Lob für Ostdeutsche

Die USA hätten zudem gewusst, dass ein unfreies System wie die DDR irgendwann kollabieren müsse. Man habe aber den Zeitpunkt nicht abschätzen können. Pompeo lobte den „Mut der Ostdeutschen, die Mauer zu Fall zu bringen“.

Der US-Außenminister räumte Fehleinschätzungen in der Folgezeit ein. Man habe gedacht, dass nun überall freie Gesellschaften gedeihen würden. Man habe daher auch gedacht, dass man Streitkräfte abziehen könne. „Wir haben uns geirrt“, sagte Pompeo und verwies unter anderem auf den Konflikt in der Ukraine und die Annexion der Krim durch Russland.

RND/dpa

