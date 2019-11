Kohleausstieg: Auch Kraftwerksbetreiber haben Rechte

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) setzt beim Kohleausstieg auf Anreize statt auf Zwang – und die Umweltschützer sind empört. Zu Unrecht, kommentiert Andreas Niesmann. Das Recht auf Eigentum gilt auch für schmutzige Kraftwerke. Wer enteignet, muss auch entschädigen. So ist das in einem Rechtsstaat nun mal.

Berlin. Es mag Umwelt- und Klimaschützern nicht gefallen, aber auch Energiekonzerne haben Rechte. Diese gelten selbst dann, wenn Unternehmen schmutzige und alte Kraftwerke betreiben, in denen Braun- und Steinkohle verfeuert werden. Das Recht am Eigentum ist sogar im Grundgesetz verankert. In Deutschland dürfen Privatpersonen wie Unternehmen nur in Ausnahmefällen enteignet werden – wenn das dem Wohl der Allgemeinheit dient. In diesen Fällen muss entschädigt werden. Auch das steht so im Grundgesetz.

Deshalb ist es richtig, dass Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nicht auf Zwang und Verbote, sondern erst einmal auf Anreize setzt, um alte Kohlekraftwerke vom Netz zu bekommen. Womöglich wird es durch freiwillige Regelungen billiger für Staat und Steuerzahler, ganz sicher aber geht es schneller. Nur wenn beide Seiten einverstanden sind, lassen sich langwierige Rechtsstreitigkeiten und Gerichtsverfahren vermeiden.

Hinzu kommt: Ganz so freiwillig, wie das Wirtschaftsministerium nun behauptet, erfolgt der Kohleausstieg für die Energieunternehmen keineswegs. Auch wenn der Entwurf des Kohleausstiegsgesetzes keine Verbote vorsieht, so steht die implizite Drohung dennoch im Raum. Manch ein Kraftwerksbetreiber wird sich also genau überlegen müssen, ob er nun bei einem der vermeintlich freiwilligen Angebote zugreift, oder die Wette auf eine ungewisse Zukunft eingeht.

Ob das modernste deutsche Kohlekraftwerk, der Neubau Datteln IV, noch ans Netz gehen wird, ist mit dem Ausstiegsgesetz nicht entschieden. Einiges spräche dafür, schmutzige Altanlagen durch das ja bereits gebaute hocheffiziente Kraftwerk zu ersetzen. Aber Datteln ist für Umweltschützer längst zum Symbol geworden. Wenn die Inbetriebnahme aus ideologischen Gründen verhindert werden soll, müssen Staat und Steuerzahler den Betreiber eben entschädigen. So steht es im Gesetz. Und das ist auch richtig so.

Von Andreas Niesmann/RND