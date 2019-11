Griechenland: Haben keine Migranten illegal in Türkei zurückgebracht

Nach einem Medienbericht soll Griechenland in den zwölf Monaten vor dem 1. November 2019 insgesamt 58.283 Migranten illegal in die Türkei zurückgebracht haben soll. Die Regierung in Athen bestreitet dies allerdings. Griechenland sei ein Rechtsstaat, heißt es dort.

Athen. Griechenland dementiert Berichte, wonach das EU-Land Zehntausende Migranten illegal in die Türkei zurückgebracht haben soll. „Das haben wir bereits mehrmals dementiert. Griechenland ist ein Rechtsstaat“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Alexandros Gennimatas, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur dpa in Athen.

Der „Spiegel“ hatte über Dokumente des türkischen Innenministeriums berichtet, wonach Griechenland in den zwölf Monaten vor dem 1. November 2019 insgesamt 58.283 Migranten illegal in die Türkei zurückgebracht haben soll. Die meisten registrierten Fälle betrafen demnach pakistanische Staatsangehörige (16.435), gefolgt von Afghanen, Somaliern, Bangladeschern und Algeriern. Dazu kämen mehr als 4500 Syrer, hieß es weiter. Den Angaben zufolge lag die Zahl der illegal Zurückgebrachten allein im Oktober bei mehr als 6500.

Das türkische Material umfasst dem Bericht zufolge Interviewprotokolle und Fotos, die Migranten zeigen sollen, die von griechischen Behörden misshandelt wurden.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hatte Griechenland bereits Ende Oktober beschuldigt, sogenannte „Push-backs“ (illegale Rückführungen) in die Tat umzusetzen. „Wir hatten diese Anschuldigungen schon damals dementiert“, heißt es bei der griechischen Regierung.

Vor drei Wochen hatte das griechische Außenministerium mitgeteilt, die Anschuldigungen der Türkei dienten lediglich dazu, davon abzulenken, dass das Land den Flüchtlingspakt mit der EU nicht einhalte.

Athen bringt Hunderte Migranten aufs Festland

Derweil hat die Regierung in Athen am Donnerstag 385 Migranten zum Festland bringen lassen, um die völlig überfüllten Registrierlager der griechischen Inseln im Osten der Ägäis zu entlasten. Diese Menschen sollen in Lagern, Wohnungen und Hotels in verschieden Regionen des Landes untergebracht werden, wie das Staatsfernsehen ERT weiter berichtete. Nach Regierungsangaben sollen bis zum Jahresende 20.000 Migranten von den Inseln zum Festland gebracht werden. In den vergangenen Wochen seien mehr als 7000 Migranten zum Festland gebracht worden, berichtete das Staatsradio ERT-Proto.

Trotz der Übersiedlungen sind die Registrierlager auf den Inseln im Osten der Ägäis weiterhin restlos überfüllt. Nach jüngsten Angaben des Bürgerschutzministeriums in Athen haben allein am Dienstag 367 und am Mittwoch 380 neue Migranten aus der Türkei zu den griechischen Inseln übergesetzt, berichtete das Staatsfernsehen. Auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos befinden sich zurzeit knapp 35.800 Migranten. Am schlimmsten ist die Lage im Registrierlager von Samos, das Platz für nur 648 Menschen hat. Dort harren mehr als 6000 Migranten aus.

