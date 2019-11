Gelbwesten-Jahrestag: Polizei verlangt Absage wegen Krawallen

An diesem Wochenende jährt sich die erste große “Gelbwesten”-Demonstration zum ersten Mal. In Paris eskaliert eine Kundgebung. Die Polizei fordert nun harte Konsequenzen.

Paris. Wegen heftiger Ausschreitungen hat die Polizei die Absage einer geplanten „Gelbwesten“-Demonstration im Süden von Paris gefordert. Eigentlich sollte am Samstagnachmittag ein angemeldeter Demonstrationszug vom Place d’Italie aus starten. Dort kam es aber seit dem Vormittag zu Krawallen. „Ich ermuntere die Demonstranten, den Place d’Italie zu verlassen“, sagte Polizeipräfekt Didier Lallement in einer Pressekonferenz.

Feuerwehrleute würden dort mit Steinen beworfen, so die Behörden. Lallement beklagte, dass Sicherheitskräfte gezielt angegriffen würden. Schaufenster wurden eingeschlagen und Fahrzeuge in Brand gesetzt. Zahlreiche Vermummte lieferten sich eine Art Straßenschlacht mit den Sicherheitskräften, wie auf Bildern zu sehen war. Die Mehrheit der Demonstranten trug keine gelben Warnwesten.

Auch in anderen Teilen von Paris versammelten sich „Gelbwesten“, dort blieb es zunächst weitgehend friedlich. An diesem Wochenende jährt sich die erste große Demonstration der Bewegung zum ersten Mal. In den vergangenen Monaten verlor die Bewegung massiv an Zulauf. Zum Jahrestag sind landesweit zahlreiche Aktionen der „Gelbwesten“ geplant.

