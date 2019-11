Kampf um SPD-Vorsitz: Walter-Borjans stellt Rüstungsproduktion in Deutschland infrage

Auch bei der Frage nach Rüstungsproduktion und -exporten sind sich die zwei Kandidatenduos für den SPD-Vorsitz uneins. In der Sonderausgabe des „Berliner Salon“ des RND und des Fernsehsenders Phoenix stellte Norbert Walter-Borjans die deutsche Rüstungsproduktion infrage. Klara Geywitz widersprach ihm.

Berlin. Norbert Walter-Borjans, Kandidat für den SPD-Vorsitz, fordert Produktionsbeschränkungen für die deutsche Rüstungsindustrie. Deutschland und die deutsche Sozialdemokratie dürften sich nicht damit abfinden, dass von hier aus Rüstungsgüter in Konfliktgebiete exportiert würden, sagte der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister in einer Sonderausgabe des „Berliner Salon“ des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) und des Fernsehsenders Phoenix am Montagabend in Berlin.

Walter-Borjans, der an der Seite der Bundestagsabgeordneten Saskia Esken für den SPD-Vorsitz kandidiert, plädierte für ein „Strukturwandel“-Programm für „Menschen, die in der Produktion von Rüstungsgütern tätig sind, die Tod bringen in der Welt“. Dies sei nötig, um Akzeptanz für eine Abkehr von der Rüstungsproduktion zu erhalten.

Widerspruch von Klara Geywitz

Ihm widersprach die Brandenburger SPD-Politikerin Klara Geywitz, die gemeinsam mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Sozialdemokraten führen möchte. Rüstungskontrollmechanismen seien wichtig – „aber wir müssen auch registrieren, dass wir in einer Welt mit großen Konflikten leben“, betonte Geywitz, die mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz antritt.

Geywitz sagte, sollte Deutschland keine Waffen mehr exportieren, würden andere die Lücke füllen. Die Welt würde so nicht sicherer. Überdies sei die Rüstungsindustrie auch für die deutsche und die europäische Sicherheit zentral. Sie halte es für wichtig, so Geywitz, „für unsere eigene Abschreckung eigene Waffen vorrätig zu haben, weil wir sonst abhängig sind von anderen Nationen“.

Von Rasmus Buchsteiner/RND