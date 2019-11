Amtsenthebung? Donald Trump denkt über Aussage nach

Öffentlich erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der US-Präsident habe ihn wegen Ermittlungen gegen Joe Biden nicht bedrängt. Doch schon im Mai wurden US-Diplomaten in Kiew über das Gegenteil informiert. Und im Impeachment-Verfahren droht Trump erneut von der Russland-Affäre eingeholt zu werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich schon kurz nach seinem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump unter Druck gesetzt gefühlt, gegen die Bidens ermitteln zu lassen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AP aus Kreisen der US-Botschaft in Kiew – und es steht im Gegensatz zu Selenskyjs bisherigen öffentlichen Äußerungen, es habe keinen US-Druck auf ihn wegen des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Joe Biden und seines Sohns Hunter gegeben, der einmal einen Vorstandsposten in einem ukrainischen Energieunternehmen hatte.

Bereits im Mai seien Mitarbeiter der US-Botschaft in Kiew, darunter die damalige Botschafterin Marie Yovanovitch, darüber informiert worden, dass Selenskyj Rat darüber gesucht habe, wie er sich in der schwierigen Position verhalten sollte, in der er sich von Trump gebracht fühlte. Das berichteten zwei Personen, die über diese Besprechungen informiert sind.

Trumps republikanische Parteifreunde im Kongress haben bislang betont, dass Selenskyj bei einem persönlichen Treffen mit Trump am 25. September erklärt hatte, er habe sich von dem US-Präsidenten nicht zu Ermittlungen gegen die Bidens gedrängt gefühlt. „Sie haben, denke ich, gehört, dass wir ein gutes Telefongespräch hatten“, sagte Selenskyj auf der gemeinsamen Pressekonferenz von Trump damals. „Es war normal. Wie haben über viele Dinge gesprochen. Und ich – also ich denke, Sie haben gelesen, das niemand mich gedrängt – gedrängt hat.“ Trump ergänzte: „Mit anderen Worten, kein Druck.“

Die US-Demokraten haben das Telefonat im Juli – von dem Trump vor dem Treffen mit Selenskyj eine ungefähre Mitschrift veröffentlichen ließ – zum Anlass für Voruntersuchungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten genommen. Sie werfen Trump vor, einen ausländischen Staatschef unter Druck gesetzt zu haben, Ermittlungen gegen einen politischen Konkurrenten einzuleiten. Er habe davon militärische und strategische Unterstützung für die Ukraine abhängig gemacht, die sich von Russland bedroht sieht.

Trump könnte schriftlich aussagen

US-Präsident Trump denkt inzwischen laut über eine Aussage bei den Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren nach. Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi habe erklärt, er könne sich auch schriftlich äußern, twitterte Trump am Montag. Die ganze Prozess sei zwar eine „gefälschte Impeachment-Hexenjagd“, aber: „Ich mag die Idee & werde stark darüber nachdenken“, fügte er hinzu.

Bei der Untersuchung geht es darum, ob Trump versucht hat, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden zu drängen und damit sein Amt für seinen eigen politischen Nutzen missbrauchte. Der Präsident weist jegliches Fehlverhalten zurück und begleitet die bisherigen Aussagen mit zornigen Tweets.

Der Fraktionschef der Demokraten im Senat, Charles Schumer, sagte dazu am Sonntag: „Wenn Donald Trump nicht damit einverstanden ist, was er hört, nicht mag, was er hört, sollte er nicht twittern. Er sollte vor den Ausschuss kommen und unter Eid aussagen.“ Außerdem solle Trump damit aufhören, seinen Mitarbeitern aus dem Weißen Haus ein Erscheinen vor dem Ausschuss zu untersagen. Dadurch dränge sich die Frage auf: „Was versteckt er?“, sagte Schumer.

Pelosi sagte dem Sender CBS: „Wenn er eine Informationen hat, die entlastend ist, das heißt zum Beispiel strafbare Vorwürfe verringert, dann freuen wir uns, ihn zu sehen.“ Trump könne vor dem Ausschuss „die ganze Wahrheit sagen, die er sagen will, wenn er das will“.

Nach den ersten öffentlichen Aussagen vergangene Woche soll diese Woche der vermutlich wichtigste Zeuge befragt werden, der amerikanische EU-Botschafter Gordon Sondland. Mehrere der bisher befragten Diplomaten berichteten über Telefonate, in denen sich Trump nach dem Gespräch mit Selenskyj bei Sondland erkundigte, ob die Ukrainer nun gegen Biden ermitteln wollten. Diese Zeugen hörten die Gespräche aber nur zufällig mit, Sondland ist der erste – und wegen der Blockade aus dem Weißen Haus vermutlich auch der einzige -, der aus erster Hand berichten kann. Trump sagte, er habe keine Erinnerung, mit Sondland ein solches Gespräch geführt zu haben.

Am heutigen Dienstag ist unter anderem der frühere US-Sondergesandte für die Ukraine, Kurt Volker, vor den Ausschuss geladen. Am Mittwoch folgen Sondland und weitere Zeugen, am Donnerstag Fiona Hill, die früher im Nationalen Sicherheitsrat für Europa und Russland zuständig war.

Hat Trump Mueller angelogen?

Das US-Repräsentantenhaus prüft unterdessen auch mögliche Falschaussagen von US-Präsident Donald Trump in seiner schriftlichen Antwort an Ex-Russland-Sonderermittler Robert Mueller. Dies teilte der Rechtsbeistand der Parlamentskammer, Douglas Letter, am Montag einem Berufungsgericht für den Hauptstadtbezirk D.C. mit.

Es sei „immens“ wichtig, dass die Richter vertrauliche Informationen im Mueller-Report freigäben. Denn dies werde den Kongressmitgliedern bei der Beantwortung folgender Fragen helfen: „Log der Präsident? War der Präsident in seinen Antworten auf die Mueller-Untersuchung nicht ehrlich?“, ergänzte Letter.

Als Sonderermittler überprüfte Mueller, ob Russland Einfluss auf die Wahl von 2016 nahm und ob Trumps Wahlkampftruppe dabei mit Moskau zusammenarbeitete. Außerdem ging es um die Frage, ob der Präsident die Justiz behinderte. In seinem Bericht schrieb Mueller, es gebe keine hinreichenden Beweise für kriminelle Absprachen mit dem Ziel, das Wahlergebnis zu beeinflussen. Vom Vorwurf der Justizbehinderung wurde Trump nicht freigesprochen.

Der Justizausschuss im Repräsentantenhaus will eine Freigabe von Zeugenaussagen vor einer Grand Jury und anderen geschwärzten Details aus der öffentlichen Version des Mueller-Reports erreichen. Erst im Oktober hatte ein Richter das Justizministerium zur Übergabe des zensierten Materials angehalten, doch die Trump-Regierung ging in Berufung. Es wird erwartet, dass der Fall ungeachtet der Entscheidung des Berufungsgerichts vor dem Obersten Gerichtshof landet.

Die Demokraten gehen davon aus, dass zurückgehaltene Informationen im Mueller-Report Aufschluss über Schlüsselaspekte der Ermittlungen liefern könnten. Dazu gehört eine angebliche Unterredung, die Trump mit einem Mitarbeiter über die Veröffentlichung gestohlener E-Mails im US-Wahlkampf gehabt haben soll, sowie Gespräche über ein Treffen im Trump Tower 2016, von dem Trumps ältester Sohn sich kompromittierendes Material über die damalige demokratische Kandidatin Hillary Clinton erhoffte.

Rechtsbeistand Latter erklärte, dass Personen mit Verbindungen zur Russland-Affäre schon der Lüge gegenüber dem Kongress überführt worden seien. Also sei es nicht so weit hergeholt, wenn der Kongress prüfen wolle, ob auch Trump gelogen habe. Traurigerweise gebe es Belege, dass der Präsident nicht wahrheitsgemäß geantwortet habe. Daher sei dies ein wichtiger Aspekt der Vorermittlungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Trump.

Vorwurf: Behinderung von Justiz und Parlament

Die Demokraten fokussieren sich dabei zwar auf die Ukraine-Affäre. Es geht hierbei um den Vorwurf, wonach Trump sein Amt missbrauchte, als er seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj zu Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Sohn Hunter anhielt. Doch haben die Demokraten nicht ausgeschlossen, auch andere Anschuldigungen wie Behinderung von Justiz und Parlament in das Verfahren einzubeziehen.

RND/AP/cle