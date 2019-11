Berichte: Türkische Polizei nimmt Anwalt der deutschen Botschaft fest

Türkische Polizisten haben mehreren Berichten zufolge den Anwalt der deutschen Botschaft in Ankara festgenommen. Grund dafür ist demnach ein Verdacht auf Spionage. Die ohnehin belasteten Beziehungen beider Staaten dürften damit weiter an Spannung zunehmen – auch weil die Türkei dabei offenbar an sensible Informationen gelangt ist.

Ankara/Berlin. Türkische Sicherheitsbehörden haben den Anwalt der deutschen Botschaft in Ankara wegen des Verdachts auf Spionage festgenommen. Das berichten „SPIEGEL“ sowie die „Tagesschau“, die sich auf „Süddeutsche Zeitung“, NDR und WDR bezieht. Demnach handelt es sich dabei um Yilmaz S., der offenbar bereits Mitte September inhaftiert worden ist.

Besonders brisant: Die türkische Polizei soll im Zuge der Festnahme Hunderte Akten über Asylbewerbungen in Deutschland sichergestellt haben. Laut den Berichten sind deutsche Sicherheitsbehörden entsprechend alarmiert. Die Bundesregierung befürchtet demnach, dass türkische Staatsbürger, die in Deutschland Schutz suchen, von der Türkei drangsaliert oder bedroht werden könnten.

RND/cz