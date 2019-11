Bund, Länder und Kommunen: Mehr Platz für “umweltfreundliche Verkehrsmittel”

Im September hat sich die GroKo auf ihr Klimaschutz-Paket verständigt. Nun wollen Bund, Länder und Kommunen ein “Bündnis für moderne Mobilität” gründen. Eines der Ziele: Mehr Platz für “umweltfreundliche Verkehrsmittel”.

Berlin. Bund, Länder und Kommunen wollen an diesem Donnerstag ein „Bündnis für moderne Mobilität“ gründen, das mehr Platz für umweltfreundliche Verkehrsmittel schaffen soll. „Verkehr muss klimafreundlich, schadstoffarm, flexibel, sicher und zuverlässig sein. Dazu gehört auch, den öffentlichen Verkehrsraum auf den sich verändernden Mix aus Individual- und öffentlichem Verkehr auszurichten und den umweltfreundlichen Verkehrsmitteln den notwendigen Platz einzuräumen“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt und an diesem Donnerstag bei einem Spitzentreffen mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) unterzeichnet werden soll.

„Alle Mitglieder des Bündnisses wirken daran mit, schnell Verbesserungen vor Ort zu erzielen“, heißt es in der Erklärung. Wichtige Arbeitsbereiche seien insbesondere der Ausbau von Rad- und Fußverkehr und Nahverkehr sowie dessen Digitalisierung und Vernetzung. Außerdem will sich das Bündnis verstärkt um den Ausbau von „Infrastruktur für alternative Antriebe“ kümmern. Es gebe auch neue lokale Regulierungsmöglichkeiten – „insbesondere hinsichtlich der Neuaufteilung und –regelung des öffentlichen Verkehrsraums“.

Das Bundeskabinett hatte zuletzt zusätzliche Milliarden-Mittel für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs auf den Weg gebracht. So soll es bei den sogenannten Regionalisierungsmitteln, die sich derzeit auf 8,6 Milliarden Euro pro Jahr belaufen, bis 2023 insgesamt rund 1,225 Milliarden Euro mehr für die Länder geben. Auch die Zuschüsse nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz will der Bund erheblich aufstocken.

Von Rasmus Buchsteiner/RND