Verband fordert deutliche Senkung des Arbeitslosen-Beitrags

Union und SPD haben beschlossen, den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung zum Jahresanfang 2020 um 0,1 Prozentpunkte zu senken. Der Bund der Steuerzahler fordert angesichts üppiger Rücklagen eine Absenkung um 0,5 Prozent. Die Versicherung sei keine Sparkasse, argumentiert der Verband.

Berlin. Der Bund der Steuerzahler hat die große Koalition aufgefordert, den Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung Anfang 2020 nicht nur auf 2,4 Prozent, sondern auf 2,0 Prozent zu senken. „Die Bundesagentur für Arbeit schwimmt im Geld, die Arbeitslosenversicherung ist keine Sparkasse“, sagte der Präsident des Steuerzahlerbundes, Reiner Holznagel, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Milliardenüberschüsse müssen den Beitragszahlern zurückgegeben werden – sie gehören in die Portemonnaies der Menschen und nicht der Willkür der Politik ausgesetzt“, fügte er hinzu. Union und SPD wollen den Beitragssatz zum 1. Januar 2020 befristet bis Ende 2022 lediglich um 0,1 Prozentpunkte auf dann 2,4 Prozent senken.

„Echte Nettoentlastung“

„Als Bund der Steuerzahler fordern wir eine echte Netto-Entlastung: 2,0 Prozent sind genug“, sagte Holznagel. „Den Arbeitnehmern bleibt damit mehr netto und die Arbeitgeber werden bei den hohen Lohnnebenkosten entlastet – beide Effekte sind gut für die Konjunktur und den Arbeitsmarkt.“ Mit einem Einkommen von 3500 Euro spart ein Arbeitnehmer bei einer Absenkung auf 2,4 Prozent 1,75 Euro im Monat. Bei einer Reduzierung auf 2,0 Prozent wären es monatlich 8,75 Euro.

Nach Berechnungen des Steuerzahlerbundes wird die Arbeitslosenversicherung bis zum Ende des Jahres eine Rücklage von 25,6 Milliarden Euro aufgebaut haben. Das wären 0,75 Prozent der Wirtschaftsleistung. Gesetzlich vorgeschrieben ist allerdings nur eine Quote 0,65 Prozent. Das sind 22,3 Milliarden Euro.

Hohe Rücklage

In der Rücklage liegen also nach Darstellung des Steuerzahlerbundes 3,3 Milliarden Euro mehr als benötigt. Wird der Versicherungsbeitrag lediglich um 0,1 Prozentpunkte gesenkt, steigt den Berechnungen zufolge der Überschuss im Laufe des kommenden Jahres sogar noch weiter an. „Das Sozialministerium ignoriert den Willen des Gesetzgebers, indem es die überdimensionierte Rücklage der Arbeitslosenversicherung immer weiter wachsen lässt, ohne den Beitragssatz spürbar zu senken. Das grenzt schon an Willkür“, kritisierte Holznagel.

Nach Auffassung des Steuerzahlerbundes ist ohnehin eine Rücklage von 0,5 Prozent der Wirtschaftsleistung völlig ausreichend, um eine konjunkturelle Flaute abzufedern. Der Verband schlägt daher eine entsprechende Absenkung der Quote vor. Damit ist den Berechnungen zufolge die Absenkung des Beitragssatzes auf zwei Prozent „solide finanzierbar.“ Der Verband forderte zudem, die Höhe des Beitragssatzes gesetzlich an die Höhe der Rücklage zu koppeln. „Das wäre die Grundlage für ein faires Beitragssystem und baut der Zweckentfremdung von Versichertenbeiträgen vor“, argumentierte Holznagel.

Von Tim Szent-Ivanyi/RND