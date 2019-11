Israel vor historischem Novum: Netanjahu-Rivale bringt sich in Stellung

Nachdem nach Netanjahu auch Gantz mit der Regierungsbildung gescheitert ist, zeichnen sich Neuwahlen in Israel ab. Grund dafür ist vor allem, dass Netanjahu bei einer Koalition der nationalen Einheit nicht auf das Amt des Ministerpräsidenten verzichten will. In seiner Partei wird “Bibi” zunehmend umstrittener, nun dringt ein anderer an die Parteispitze.

Jerusalem. Die Aussicht auf eine mögliche dritte Parlamentswahl innerhalb eines Jahres sorgt in Israel für politische Unruhe. Staatspräsident Reuven Rivlin rief das Parlament am Donnerstag auf, doch noch einen Kompromiss für eine Regierungsbildung zu finden. Daraufhin warf Gideon Saar, parteiinterner Rivale von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, seinen Hut in den Ring. Er sei – anders als Netanjahu – in der Lage das Land zu einen, sagte Saar.

Sowohl Netanjahu als auch Benny Gantz vom Oppositionsbündnis Blau-Weiß war es nach der Wahl im September nicht gelungen, eine mehrheitsfähige Regierung zu bilden. Gantz räumte sein Scheitern am Mittwochabend ein. Damit begann am Donnerstag eine letzte 21-tägige Frist, in der Gantz, Netanjahu oder jeder andere Parlamentarier theoretisch eine Parlamentsmehrheit zimmern kann. Angesichts der bislang gescheiterten Bemühungen erscheint es jedoch zunehmend wahrscheinlich, dass die Israelis wieder an die Urnen müssen.

Anfang 2020 könnten die nächsten Wahlen folgen

Bereits die Wahl im April hatte keinen klaren Sieger gebracht, was die Wahl im September nötig machte. Anfang 2020 könnte nun der nächste Urnengang folgen. So was gab es in der Geschichte Israels noch nie. Rivlin sprach von einer „fürchterlichen politischen Situation“ und einer Richtungsentscheidung für Israel. Die Blockadepolitik müsse aufhören. „Jeder von ihnen sollte sein Gewissen erforschen und eine Frage beantworten: „Was ist meine Pflicht gegenüber dem Staat Israel?““, sagte Rivlin den Abgeordneten in der Knesset.

Der erste, der sich daraufhin selbst ins Rennen brachte, war Saar, ehemaliger Minister unter Netanjahu und einflussreiche Figur in dessen Partei Likud. Es sei unwahrscheinlich, dass es Netanjahu gelingen würde, nach einer dritten Wahl eine Regierung zu bilden, sagte Saar bei einer Konferenz der „Jerusalem Post“. „Ich glaube, dass ich in der Lage sein werde, eine Regierung zu bilden, und ich glaube, dass ich in der Lage sein werde, das Land und die Nation zu einen.“ Deshalb wolle er eine Abstimmung um den Parteivorsitz vor einer solchen dritten Wahl.

Gantz‘ Problem mit Netanjahu

Als einziger Weg, diese Wahl noch zu vermeiden, gilt eine Regierung der nationalen Einheit zwischen Likud und Blau-Weiß, die im September nahezu gleich viele Sitze eroberten. Doch Gantz schließt das aus, solange der mit Korruptionsvorwürfen konfrontierte Netanjahu Ministerpräsident bleibt. Saar sagte, er würde eine solche Große Koalition unterstützen. Grundsätzlich könnte auch er in den verbleibenden 21 Tagen versuchen, seinen Likud und die Abgeordneten von Blau-Weiß zusammenzuführen.

Für Netanjahu könnte eine offene Rebellion innerhalb seiner Partei der Todesstoß sein. In den kommenden Tagen wird mit einer Anklageerhebung gegen ihn gerechnet. Ihm werden in drei verschiedenen Fällen Betrug, Untreue und Bestechlichkeit vorgeworfen. Er müsste dann nicht sofort zurücktreten, aber der Widerstand gegen ihn dürfte weiter wachsen.

Allerdings birgt Saars Vorgehen auch Gefahren. Der Likud gilt als höchst loyal gegenüber seinen Parteichefs. In den mehr als 70 Jahren seines Bestehens hatte das Bündnis nur vier Vorsitzende.

