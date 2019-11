“Da bin ich raus” – so schlägt sich Minister Heil bei Günther Jauch

Politiker zögern oft länger, bevor sie in eine Quizshow kommen – ein Patzer vor Millionen-Publikum kann ganz schön peinlich sein. GroKo-Arbeitsminister Hubertus Heil hat am Donnerstagabend sein Glück bei einer Promi-Ausgabe von „Wer wird Millionär…?“ versucht. Bei einer Fußballfrage nutzte er den Telefon-Joker – und ließ einen prominenten Linken-Politiker anrufen.

Berlin. Plötzlich wird es kniffelig. Plötzlich geht es um Mathematik. Und plötzlich ist das Eis ganz dünn. „Bei welcher Zahl ist die Quersumme nicht größer als die Quadratwurzel?“, lautet die Frage: A:16?, B: 36?, C: 64? oder D: 121? SPD-Mann Hubertus Heil – am Donnerstagabend zu Gast bei einer Promi-Ausgabe der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär…? – kommt ins Grübeln.

Eigentlich kennt er sich mit Zahlen ja gut aus. Kein anderer Kabinettskollege hat einen größeren Haushalt als er. Und nun? Wie es nun mit Quersumme und Quadratwurzel?

Gastgeber Günther Jauch eilt herbei – und versucht, Heil auf die richtige Fährte zu bringen. Ist ja für den guten Zweck! Doch erst der Publikumsjoker bringt den Minister auf die korrekte Antwort: 121.

Schon bei der 8.000-Euro-Frage die Segel streichen zu müssen, wäre für den Gast aus dem GroKo-Kabinett allerdings eine Enttäuschung gewesen. Zu Hause vom Sofa sehe es immer einfacher aus als im Studio, wird SPD-Mann Heil später twittern.

Die Gefahr, sich vor einem Millionen-Publikum zu blamieren, ist immer da, wenn Spitzenpolitiker in Quizshows gehen. Und dennoch waren bei Jauch schon viele: Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner zum Beispiel, die Grüne Claudia Roth oder Ex-Familienministerin Kristina Schröder. SPD-Mann Heil schlägt sich wacker. „Großes Kompliment, dass Sie sich hierhin getraut haben“, scherzt Fernseh-Mann Jauch.

Zunächst geht es um Kinderbuch-Heldin Ronja Räubertochter, dann um einen Induktionsherd und schließlich darum, ob freihändig mit dem Fahrrad fahren verboten ist. Die Antwort: Ja. Fun Fact: Mit Kopfhörern in den Ohren auf dem Drahtesel ist sehr wohl erlaubt.

Doch irgendwann ist Heil bei der 125.000-Euro-Frage angelangt: „Wer hat als Fußballnationalspieler seines Landes bei der letzten WM mitgespielt?“ War es (a) Rafael Nadals Neffe, (b) Hansi Hinterseers Enkel, (c) Dirk Nowitzkis Schwager oder (d) Ed Sheerans Cousins? Das ist ein Fall für Heils Telefon-Joker: Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch.

Der im Bundestag als besonderer Fußballfan bekannte Genosse denkt noch nach. Doch da ist seine Zeit schon abgelaufen. Bartsch ist also keine Hilfe für den GroKo-Arbeitsminister gewesen: Er wolle „kein Risiko“ mehr eingehen, ruft Heil, zieht zurück und zeigt sich zufrieden mit 64.000 Euro für Kinder in Not. C wäre im Übrigen die korrekte Antwort gewesen.