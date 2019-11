Bericht: Anwalt sieht Hinweise auf zweiten Mann bei Lübcke-Mord

Der Hauptverdächtige im Lübcke-Mord, Stephan E., könnte einem Bericht zufolge bei der mutmaßlich rechtsextremen Tat nicht allein gewesen sein. Offenbar geht dessen Verteidiger entsprechenden Hinweisen nach. Demnach könnte ein zweiter Mann am Tatort gewesen sein.

Berlin. Beim Mord am früheren Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke könnte ein weiterer Mann dabei gewesen sein. Das berichtet der „SPIEGEL“. Demnach prüft der Strafverteidiger des Hauptverdächtigen Stephan E. entsprechende Hinweise. „Wir gehen diesem Verdacht nach“, wird Anwalt Frank Hannig vom „SPIEGEL“ zitiert.

Dem Bericht zufolge hat der Strafverteidiger bereits mehrere Beweisermittlungsanträge bei den Ermittlungsbehörden gestellt. Offenbar erhofft er sich, dass DNA-Spuren des möglichen Mittäters gefunden werden.

Die Ermittler haben jedoch bislang keine belastbaren Anhaltspunkte für einen Komplizen am Tatort, heißt es. Ein Zeuge will allerdings laut SPIEGEL ein weiteres verdächtiges Auto in der Tatnacht gesehen haben.

Unklar, ob Stephan E. schuldfähig wäre

Der Hauptverdächtige Stephan E. hatte den Mord zunächst gestanden, seine Aussage später aber widerrufen. Nach dem Bericht mehren sich zudem die Verdachtsmomente gegen Markus H.. Der mutmaßliche Rechtsextremist sitzt derzeit in Untersuchungshaft und soll Stephan E. bei dessen Plan bestärkt haben. Auf wen die Hinweise deuten, wollte der Strafverteidiger aber offenbar nicht sagen.

Fraglich sein soll derweil, ob E. überhaupt schuldfähig ist. Bei einem Urteil von 1995 soll ein Gutachter zu dem Schluss gekommen sein, E. leide an einer Borderline-Störung. Die Kammer befand ihn demnach damals für nur „vermindert schuldfähig“.

RND/cz