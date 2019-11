Wie CSU-Chef Söder den CDU-Parteitag „rockt“

CSU-Chef Markus Söder nutzt seinen Auftritt auf dem CDU-Parteitag für eine Rede, die die Delegierten mitreißt. Damit rückt er sich trotz vorheriger Dementis in die Riege der möglichen Kanzlerkandidaten. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bedenkt er mit Lob – für ihre Rolle als Verteidigungsministerin.

Leipzig. Es reißt die Delegierten von den Stühlen. Sie klatschen begeistert, es fehlt nicht viel zum Jubel. Auf der Bühne des CDU-Parteitags steht Markus Söder, lächelt freundlich und winkt.

Er hat ein Grußwort gehalten, zumindest steht es so im Programm. Tatsächlich ist es eine Bewerbungsrede. Auf der Bühne der CDU steht ein weiterer Interessent um die Kanzlerkandidatur der Union – oder zumindest einer, der seinen Anspruch deutlich macht, mitzureden.

Söder sagt das nicht direkt, er hat bisher jegliche Ambitionen strikt zurückgewiesen. Aber man kann sich ja auch anders ins Gespräch bringen. Söder braucht für sein Grußwort erstens eine gute halbe Stunde, etwa viermal so lange wie Bundeskanzlerin Angela Merkel am Vortag also.

Die Wohnzimmerfrage

„Nur wenn wir uns selbst begeistern können, werden wir auch andere begeistern“, sagt Söder außerdem. Es gehe auch darum, wen die Bürger „am liebsten ins Wohnzimmer einladen“. Die Delegierten im Dauerklatschmodus müssen nur noch Eins und Eins zusammenzählen.

Söder ist ein guter Redner, ein Meister der Effekte. Seine politischen Botschaften kleidet er in Bilder, in einfache Sätze ohne Parteiprogrammsworte, gemischt mit Augenzwinkern und spontan wirkenden Kunstpausen.

„Das Auto ist in Deutschland nicht der Feind“, ruft Söder. Und die Grundrente, an der der Wirtschaftsflügel so nagt, sei gut, schon allein aus strategischer Sicht: „Mit sozialen Fragen macht man keine Wahlkämpfe.“

Er spart sich die CSU-Chef-typischen Elogen auf bayerische Sensationspolitik, mit der Ausnahme seines Raumfahrtprogramms. Aber die entschärft er mit einem Gag: Er wisse schon, wen er mit einer Rakete zum Mond schicken würde. Söder zelebriert die Bescheidenheit, die CSU ist bei ihm nur die „kleine Schwester“, die halt manchmal etwas aufsässig sei.

Eine Entschuldigung – fast nebenbei

Fast nebenbei wischt Söder die Urwahl des Kanzlerkandidaten vom Tisch, mit ein paar Sätzen. Die SPD praktiziere dies ja, und dieser Ablauf sei „nicht gerade ein totales Vorbild für uns“, sagt er. Die Delegierten jubeln – dass die Junge Union ihren Antrag später nicht durchbringen wird, ist da schon klar.

Und fast wie nebenbei kommt auch eine Entschuldigung daher. Es klappe nicht, die AfD durch immer schärfere Rhetorik zu überholen und damit Wähler zurückzugewinnen, „ohne tief in der bürgerlichen Mitte Substanzverluste zu haben“. Söder wendet sich Merkel direkt zu, auch er ist sie im Flüchtlingsstreit hart angegangen. Die Kanzlerin nickt lächelnd. Ein Unionskanzlerkandidat bräuchte auch die Merkel-Anhänger.

Ein Kanzlerkandidat braucht auch die Abgrenzung. Söder behauptet, die Grünen würden Drogen freigeben und Fleisch verbieten.

Die AfD als Feind

Das Nein der Union zur AfD fasst er in scharfe Worte: Er erklärt sie nicht zum Herausforderer, nicht zum Gegner, sondern zum „Feind“.

Söder mahnt zu Geschlossenheit und Optimismus: „Ich finde nicht, dass unser Akku leer ist.“ Und nur zur Sicherheit: „Meiner sowieso nicht.“

Hätte Friedrich Merz diese Rede gehalten, wäre es vielleicht kritisch geworden auf dem Parteitag für Annegret Kramp-Karrenbauer.

Hätte Kramp-Karrenbauer so gesprochen, statt die Vertrauensfrage zu stellen, wären ihr die Delegierten möglicherweise zu Füßen gelegen.

Zu Kramp-Karrenbauer sagt Söder in seiner Rede: „Die Annegret macht einen tollen Job als Verteidigungsministerin.“ Den Parteivorsitz lässt er weg.

Die Delegierten applaudieren begeistert. Kramp-Karrenbauer geht mal lieber schnell ans Pult: „Das ist dein Applaus“, sagt sie und Söder geht mit ihr von der Bühne. Der Effekt ist gesetzt.

Von Daniela Vates/RND