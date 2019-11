Kolumbien: Weitere Proteste gegen Regierung trotz Gesprächsangebots

Nach Massenprotesten und schweren Ausschreitungen in Kolumbien hat Staatspräsident Iván Duque ein “nationales Gespräch” angekündigt. Duque hatte in einer Fernsehansprache versprochen: “Wir sind eine Regierung, die zuhört.” Viele Kolumbianer trauen dem Frieden nicht und demonstrieren weiter.

Mehrere Tausend Kolumbianer haben bis in den Samstagabend hinein gegen die Regierung von Präsident Iván Duque protestiert. In der Hauptstadt Bogotà sangen und tanzten sie, schlugen auf Töpfe und Pfannen und forderten teilweise Duques Rücktritt.

„Keine Gewalt!“, riefen manche Demonstranten, die sich unter anderem vor einem nicht-offiziellen Anwesen des Präsidenten versammelt hatten. Ihr Unmut richtet sich unter anderem gegen geplante Arbeitsmarkt- und Rentenreformen sowie zunehmende Gewalt gegen Aktivisten mit sozialen Anliegen.

Am Freitag lieferten sich vermummte Demonstranten in der Hauptstadt Bogotá Straßenschlachten mit der Polizei. Im Westen des Landes wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums drei Menschen bei Zusammenstößen getötet. In der Nacht zum Samstag galt in Bogotá eine Ausgangssperre.

Ab dem heutigen Sonntag hat Duque einen nationalen Dialog über die wirtschaftlichen und sozialen Probleme des Landes angekündigt. Zunächst sind Gespräche mit Gouverneuren und Bürgermeistern geplant.

Der Protest am Abend beendete einen Tag voller kleinerer Demonstrationen. Nach dem Massenprotest von etwa 250 000 Menschen am Donnerstag und Unruhen sind mehr Polizisten in Bogotà eingesetzt als üblich. 7000 Einsatzkräfte sind laut Militär in der Stadt verteilt.

Ein Jugendlicher wurde bei einer Demonstration am Samstag schwer verletzt, als Einsatzkräfte Tränengas einsetzten und versuchten, so eine Gruppe von mehreren Hundert Teilnehmern auseinanderzutreiben. Duque ordnete eine Untersuchung zu dem Vorfall an.

RND/AP/dpa/cle