Rekordbeteiligung: Nie haben mehr Hongkonger bei Bezirkswahlen abgestimmt

Hongkong. Die Bezirkswahlen in Hongkong sind am Sonntag mit einer Rekordbeteiligung zu Ende gegangen. Nach Schließung der Wahllokale um 22.30 Uhr (Ortszeit/15.30) stand die endgültige Wahlbeteiligung nicht sofort fest. Um 21.30 Uhr (Ortszeit/14.30 MEZ) hatte sie laut der Wahlkommission bei einem Rekordwert von 69 Prozent gelegen. Mehr als 2,8 Millionen der 4,1 Millionen wahlberechtigten Hongkonger haben demnach ihre Stimmen abgegeben.

Die Auszählung sollte direkt nach Schließung der Wahllokale beginnen. Erste Ergebnisse wurden in der Nacht zum Montag (Ortszeit) erwartet.

Wahlen vor allem mit symbolische Bedeutung

Schon am frühen Sonntagmorgen bildeten sich vor Wahllokalen lange Schlangen. Angesichts der monatelangen Proteste von Regierungsgegnern werden die Wahlen als wichtiger Indikator für die Stimmung in der Bevölkerung gesehen. Deutliche Zugewinne für das Lager der demokratischen Kandidaten könnten signalisieren, dass die Hongkonger trotz zunehmender Gewalt weiterhin hinter der Protestbewegung stehen. Bislang beherrscht das treu und ergeben zur Führung in Peking stehende Regierungslager rund drei Viertel der Bezirksratsposten.

Dennoch haben die Wahlen vor allem symbolische Bedeutung, da die Bezirksräte der Stadt nicht wirklich über politische Macht verfügen. Sie können keine Gesetze verabschieden oder selbst nennenswerte Entscheidungen treffen. Als Gremien beraten sie die Regierung und machen Vorschläge, wie sich die Lebensqualität in den Stadtteilen verbessern lässt. Das bei der Wahl dominierende Lager erhält Sitze im 1200-köpfigen Wahlkomitee, das alle fünf Jahre den Hongkonger Regierungschef wählt. In dem Gremium ist aber sichergestellt, dass am Ende stets der von Peking favorisierte Kandidat gewinnt.

RND/dpa