Brandanschlag vor de Maiziere-Besuch in Göttingen verübt

Im Oktober blockierten linke Aktivisten eine Lesung des früheren Innenministers Thomas de Maiziere. Kurz vor dem Nachholtermin verübten Unbekannte nun einen Brandanschlag auf das Göttinger Amtshaus. Im Internet ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht.

Göttingen. Unbekannte haben mit Verweis auf eine für Dienstag geplanten Lesung mit dem früheren Bundesminister Thomas de Maiziere (CDU) offenbar einen Brandanschlag auf das Göttinger Amtshaus verübt. In dem Gebäude sind die städtische Ausländerbehörde und das Jobcenter untergebracht. In einem Bekennerschreiben heißt es, die Aktion sei anlässlich des bevorstehenden Besuches von Thomas de Maiziere (CDU) in der Stadt erfolgt. Die Polizei geht von einem linksextremistischen Hintergrund der Tat aus.

De Maiziere will am Dienstag in Göttingen sein Buch „Regieren“ vorstellen. Die zunächst am 21. Oktober angesetzte Lesung war von rund 100 linken Demonstranten verhindert worden. Sie hatten die Aufgänge zum Veranstaltungsort blockiert und wollten damit gegen den türkischen Angriffskrieg gegen die Kurden in Syrien protestieren. Die Blockade war bundesweit verurteilt worden.

Vorwürfe wegen unterlassener Seenotrettung

„Die Politik von Politikern wie Thomas de Maiziere ist eine mörderische Politik“, heißt es in dem Bekennerschreiben weiter. Es stürben jeden Tag Menschen im Mittelmeer durch unterlassene und behinderte Seenotrettung, „an den Grenzen der Festung Europa“ oder durch deutsche Waffenlieferungen an die Türkei. Die Ausländerbehörde in Göttingen leite Abschiebungen ein und lasse Polizeikommandos „nachts unangekündigt in Wohnungen stürmen, reißt Menschen aus dem Schlaf, aus ihrem Leben, aus ihrer Sicherheit, und verschleppt sie in Armut, Unterdrückung oder den Tod“.

Der Göttinger Polizeipräsident Uwe Lührig verurteilte dem Anschlag. „Wenn Gewalt- oder Straftaten als Mittel eingesetzt werden, um Politikerinnen und Politiker oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung einzuschüchtern oder zu manipulieren, handelt es sich nicht mehr um eine legitime Form der politischen Meinungsäußerung”, sagte er. „Dabei erreicht der Brandanschlag auf das Göttinger Amtshaus eine Qualität, die nach meiner Auffassung ganz klar als Linksterrorismus zu bezeichnen ist.“

Die Polizei werde die Straftat „mit allen gebotenen Mitteln des Rechtsstaats verfolgen“ und habe bereits eine Sonderkommission eingerichtet. Den Ermittlern zufolge haben die Täter den Anschlag gegen drei Uhr morgens verübt. Die Feuerwehr sei bis kurz vor sechs Uhr mit dem Löschen beschäftigt gewesen, der Brand habe „erhebliche Schäden“ verursacht. Wie das Feuer ausgelöst wurde, stand zunächst nicht fest.

Kritik auch von SPD und Grünen

„Dieser Anschlag war feige“, sagte Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD). Mit Blick auf die im Bekennerschreiben enthaltene Drohung gegenüber Mitarbeitern der Stadtverwaltung fügte er hinzu: „Diese Bedrohungen verurteile ich aufs Schärfste. Wer Häuser anzündet, Menschen bedroht und ihr Leben aufs Spiel setzt, ist gesellschaftlich zu ächten.“ Die Stadt hat Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt.

Kritik an dem Anschlag kam auch von den Grünen „Gewalt ist kein legitimes Mittel zur Durchsetzung der Ziele“, sagte der Göttinger Ratsherr Mehmet Tugcu. Sollte sich die Echtheit des Bekennerschreibens herausstellen, „dann erweist es allen zivilgesellschaftlichen und politischen Gruppen, die sich für eine menschliche Aufnahmepraxis einsetzen, einen Bärendienst“.

