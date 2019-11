CDU-Staatssekretär will Immobilien-Lobbyist werden

Der Bundestagsabgeordnete Oliver Wittke (CDU) unterhielt als Parlamentarischer Staatssekretär gute Beziehungen zum Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA). Demnächst soll er Hauptgeschäftsführer des Verbandes werden. Der Linken-Abgeordnete Pascal Meiser kritisiert das.

Berlin. Der bisherige Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Oliver Wittke (CDU), der im Herbst 2020 Hauptgeschäftsführer des Zentralen Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA), des Spitzenverbandes der Immobilienwirtschaft, werden will, unterhielt während seiner Amtszeit intensive Beziehungen zum ZIA oder dessen Mitgliedsorganisationen. Das ergibt sich aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Pascal Meiser (Linke), die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Demnach fanden seit März 2018 mindestens 19 Treffen oder Telefonate mit dem Lobbyverband ZIA oder dessen Mitgliedsorganisationen statt. Dabei weist das Ministerium darauf hin, dass eine Verpflichtung zur Erfassung sämtlicher Gespräche nicht bestehe und eine umfassende Dokumentation auch nicht durchgeführt worden sei, sodass die genannten Treffen „möglicherweise nicht vollständig“ seien.

19 Kontakte – mindestens

Meiser sagte dem RND dazu: „Herr Wittke ist ausweislich seines gesamten bisherigen Werdegangs ein Paradebeispiel für die unheilige Verquickung von Wirtschaftslobby und Teilen des politischen Establishments in unserem Land. Dass er während seiner Zeit als Parlamentarischer Staatssekretär intensive Kontakte zu seinem künftigen Arbeitgeber pflegte, ist jetzt der traurige Höhepunkt. Bei solchen Interessenkollisionen wundert es wenig, dass die CDU alles tut, um weitergehende Maßnahmen zum Schutz der Mieterinnen und Mieter zu blockieren.“

Meiser beklagte überdies, dass Wittke bis auf weiteres Bundestagsabgeordneter bleiben will. „Wer Hauptgeschäftsführer eines Lobbyverbands werden will, muss sein Bundestagsmandat zurückgeben“, sagte der Linken-Politiker. Nötig seien ferner „endlich verbindliche Karenzzeiten für ausscheidende Politiker, die direkte Wechsel aus politischen Spitzenämtern an Konzernspitzen und in Interessenverbände unterbinden. Diese Karenzzeiten müssen sich an der Dauer des Anspruchs auf Übergangsgeld und an den ressortmäßigen Zuständigkeiten orientieren.“

Wittke, der mal Oberbürgermeister von Gelsenkirchen war, hatte der „Welt“ zufolge einst „mindestens 18 Monate Karenzzeit“ gefordert, als Kanzleramtschef Ronald Pofalla (CDU) vom benachbarten Niederrhein in den Vorstand der Deutschen Bahn AG wechselte. Sein eigener Wechsel muss von der Bundesregierung genehmigt werden.

Von Markus Decker/RND