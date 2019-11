Melania Trump warnt vor Drogen – Schüler buhen sie aus

Die First Lady wollte Schüler vor den Gefahren von Drogen warnen. Doch einige ihrer Zuhören buhen sie aus. Grund dafür dürfte auch eine frühere Äußerung ihres Mannes Donald sein.

US-First Lady hat das Recht von Teenagern verteidigt, sie auszubuhen. „Wir leben in einer Demokratie und jeder ist dazu berechtigt, eine Meinung zu haben“, hieß es in einer Mitteilung, die sie Stunden nach ihrem Auftritt in Baltimore am Dienstag veröffentlichen ließ. Angesichts einer ernsten Krise werde sie sich aber weiterhin dafür einsetzen, Jugendliche über die Gefahren und tödlichen Konsequenzen des Drogenmissbrauchs aufzuklären.

Trump hatte in Baltimore während eines fünfminütigen Auftritts vor Hunderten Schülern der Mittel- und Oberstufe über Opioidmissbrauch gesprochen. Das Publikum buhte und pfiff währenddessen. Dass eine First Lady bei einem öffentlichen Auftritt ausgebuht wird, ist ungewöhnlich. s Ehemann, Präsident Donald Trump, hatte die Stadt in Maryland im Juli als „von Ratten und Nagern befallen“ beschimpft.

