“Kopf-ab-Geste” im Bundestag? AfD-Vize von Storch verteidigt sich

High noon bei der Generaldebatte: “Sie stehen mir bis hier”, ruft der SPD-Abgeordnete Kahrs der AfD zu – und hebt die Hand an den Hals. AfD-Fraktionsvize Beatrix von Storch fuchtelt daraufhin wird mit der Hand in Halshöhe herum. Sie habe damit einen Ordnungsruf für Kahrs verlangt, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Berlin. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch hat sich für eine provozierende Geste im Bundestag gerechtfertigt. Bei einer Rede des Abgeordneten Johannes Kahrs (SPD) hatte sie immer wieder die Hand in Höhe des Halses hin- und hergeführt und dazu in den Plenarsaal gerufen. Von Storch sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Mittwoch, sie habe damit das Bundestagspräsidium auffordern wollen, Kahrs einen Ordnungsruf zu erteilen: „Der Abgeordnete Kahrs hatte seine Kopf-ab-Geste in unsere Richtung gemacht. Ich habe daraufhin einen Ordnungsruf gefordert.“

Bundestag-Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne), die die Sitzung leitete, habe gezögert. Storch sagte dazu: „Ich habe sie mit der Geste immer aufgefordert, einen Ordnungsruf zu erteilen. Dann hat Frau Roth etwas später allgemein darum gebeten, solche missverständlichen Gesten zu vermeiden, das heißt auch an Herrn Kahrs gerichtet, solche Gesten nicht zu benutzen. Zuvor hat sie mir zugenickt als Zeichen, dass sie die Kahrs-Geste auch gesehen hatte.“

Kahrs sagte dem RND, er habe nicht verstanden, was Storch in den Saal rief.

Kahrs hatte zuvor in seiner Rede die AfD scharf attackiert und die Hand in Höhe des Halses bewegt. „Sie stehen mir bis hier“, sagte er dazu. Er sprach direkt AfD-Fraktionschefin Alice Weidel an. Die wiederum hatte vor Kurzem bei einem öffentlichen Auftritt in Weingarten (Baden-Württemberg) einen Zuschauer des Saales verweisen lassen, der bei einem Hustenanfall die Hand an den Hals geführt hatte.

Von Jan Sternberg/RND