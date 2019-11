Die Dienstpflicht wäre ein Mittel gegen die Ego-Gesellschaft

Die CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer regt eine allgemeine Dienstpflicht an. Das ist eine gute Idee. Sie könnte der Bundeswehr ebenso nutzen wie Alten- und Pflegeheimen, kommentiert Markus Decker.

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat seit der Übernahme ihres Amtes wenig überzeugt. Die von ihr auch als Verteidigungsministerin verfochtene Idee der Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht ist allerdings begrüßenswert. Wir könnten eine solche Pflicht gebrauchen.

Das hat ganz praktische Gründe. So sehen wir eine wachsende Entfremdung der Bundeswehr von der Gesellschaft. Dieser Entfremdung ließe sich mit einer Dienstpflicht gut begegnen – besser jedenfalls als mit öffentlichen Gelöbnissen, die wie unlängst vor dem Reichstag dann ohnehin unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Mangel an Pflegerinnen und Pflegern

Wer nicht zur Truppe, sondern karitativ tätig werden will, trifft auf noch größeren Bedarf. Schon heute erleben wir einen grassierenden Mangel an Pflegerinnen und Pflegern in Alten- und Pflegeheimen, den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) neuerdings in Mexiko beheben will. Dabei stehen die wirklichen Probleme erst in zehn Jahren bevor, wenn die geburtenstarken Jahrgänge ins Rentenalter kommen. Jeder Mittfünfziger, der eine allgemeine Dienstpflicht ablehnt, sollte sich das gut überlegen – schon aus eigenem Interesse.

Staatspolitische Gründe kommen hinzu. Wir leben in einer zunehmenden Ego-Gesellschaft, in der die Devise gilt: „Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht.“ Dieses Denken greift längst auch auf das Verhältnis der Bürger zum Staat über. „Die Politik muss liefern“, heißt es da – wie ein Pizzaservice liefern muss, weil man sonst beim nächsten Mal eine andere Nummer wählt. Der einst selbstverständliche Gedanke des Staates als Gemeinwesen, dem man auch etwas geben muss, wenn man etwas nehmen will – dieser Gedanke verschwindet mehr und mehr. Zum Schaden aller.

Eine allgemeine Dienstpflicht allein könnte da nicht Abhilfe schaffen. Aber sie wäre ein Beitrag dazu.

Von Markus Decker/RND