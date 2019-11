Terror in London: Mit Feuerlöscher und Wal-Horn – So überwältigten Passanten den Attentäter

Passanten haben in London entscheidend dazu beigetragen, den Terroristen zu stoppen. Dafür erhalten sie viel Lob. Mit ihrem Einsatz gingen sie ein hohes Risiko ein.

London feiert die Passanten, die am Freitag den Angreifer auf der London Brigde in Schach hielten, bevor die Polizei zur Hilfe kam. Auf einem Video ist zu sehen, wie drei Männer den Terroristen attackieren. Einer von ihnen benutzt dazu einen Feuerlöscher, ein weitere trägt das Horn eine Nawals, um den Angreifer auf Distanz zu halten. Das Horn hatte der Mann offenbar aus der Fishmongers‘ Hall mitgenommen, in der er – wie der Attentäter – zuvor an einer Veranstaltung teilgenommen hatte.

Messerattacke in London: Täter ist verurteilter Terrorist

Zusammen gelingt es den Männern, den Attentäter zu entwaffnen. Kurz darauf erreicht die Polizei den Tatort. Der Einsatz endet mit einem tödlichen Schuss auf den Attentäter. Bei dem Mann handelt es sich um einen verurteilten 28-jährigen Terroristen, der vor einem Jahr vorzeitig aus der Haft entlassen wurde. Das sagte der Chef der britischen Anti-Terror-Polizei, Neil Basu, am frühen Samstagmorgen. Usman K. sei im Jahr 2012 wegen Terror-Straftaten verurteilt und im Dezember 2018 vorzeitig zur Bewährung entlassen worden.

George Robarts, einer der Augenzeugen, lobte den Mut des Mannes, der den Attentäter entwaffnete: „Dieser Mann ging hinter uns auf der anderen Seite der London Bridge, als die Attacke begann. Er rannte durch den Verkehr und sprang über die Straßenbegrenzung, um den Angreifer mit anderen zu überwältigen. Wir rannten davon, aber es sieht aus, als hätte er ihn (den Angreifer; Anmerkung der Red.) entwaffnet. Unglaublich tapfer.“

Der Täter habe vor dem Angriff an der Veranstaltung „Zusammen lernen“ in der nahe der London Bridge gelegenen Fishmongers‘ Hall teilgenommen. Laut Medien handelt es sich dabei um ein Resozialisierungsprogramm für Ex-Häftlinge, organisiert von der Cambridge Universität.

„Wir gehen davon aus, dass der Angriff innen begann, bevor er (der Täter) das Gebäude verließ und auf der London Bridge weitermachte, wo er festgehalten und schließlich von bewaffneten Polizisten gestellt und erschossen wurde“, sagte Basu. Die „Times“ berichtete, Usman K. habe in der Halle gedroht, das denkmalgeschützte Gebäude in die Luft zu jagen.

Usman K. hatte mit einem Messer am Freitagnachmittag auf der London Bridge mitten in der britischen Hauptstadt zwei Passanten getötet und drei weitere verletzt. Die Polizei erschoss ihn dann nach der Rangelei mit den Passanten. Er habe eine Bombenattrappe am Körper getragen, sagte der Chef der britischen Anti-Terror-Polizei, Neil Basu. Der britische Premier Boris Johnson sagte der BBC, er sei immer dagegen gewesen, dass Schwer- und Gewaltverbrecher vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen würden, insbesondere wenn es sich um Terroristen handele.

Londons Oberbürgermeister lobte „atemberaubenden Mut“

Londons Oberbürgermeister Sadiq Khan lobte den Einsatz der Passanten auf einer Pressekonferenz für ihren „atemberaubenden Mut“. Sie seien „in die Gefahr gerannt, ohne zu wissen, womit sie konfrontiert werden“ würden. Zuvor hatte Khan bereits in einem Statement auf Twitter erklärt: „Wir müssen und werden entschlossen bleiben, im Angesicht des Terrors stark und vereint zu bleiben.“

pach/dpa/RND