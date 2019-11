AfD-Parteitag: Gauland mit kämpferischer Abschiedsrede

Begleitet von lauten Protesten beginnt der AfD-Parteitag in Braunschweig. Partei-Senior Alexander Gauland erklärt seinen Abschied von der Spitze. Er warnt davor, den “Mantel der Geschichte zu verfehlen”.

Braunschweig. Alexander Gauland hat seinen Abschied von der Parteispitze der AfD erklärt. Mit stehenden Ovationen feierten die rund 600 Delegierten des AfD-Parteitags den 78-Jährigen nach einer kämpferischen Abschiedsrede. „Mich treibt die Sorge um, dass wir den Mantel der Geschichte verfehlen“, warnte er. Die Chance der AfD „käme nicht zurück, wenn sie vertan ist.“

Die Zukunft der Partei liege nicht in einem „sozialrevolutionären Weg“, denn „wir Deutschen sind schlecht in Revolutionen“. Sie liege auch nicht in einer Anpassung an eine „verrottete CDU“. Er hoffe darauf, dass die CDU-Basis die Union mittelfristig zu einer Zusammenarbeit mit der AfD drängen werde. „Der Brief der 17 Lokalpolitiker in Thüringen war nur der Anfang.“ Diese hatten für Koalitionsverhandlungen mit der AfD plädiert. „Es wird der Tag kommen, an dem die CDU nur noch eine Option hat: uns“, sagte Gauland.

AfD-Parteitag in Braunschweig: Proteste rund um die Halle

Rund um die Halle demonstrieren Tausende gegen den Parteitag, der von zahlreichen Polizei-Einsatzkräften abgeriegelt wurde, Auch Wasserwerfer und Räumpanzer sind aufgefahren.

Die rund 600 Delegierten wollen an diesem Samstag und Sonntag einen neuen Bundesvorstand wählen. Der bisherige Vorsitzende Jörg Meuthen stellt sich zur Wiederwahl. Für seinen Posten kandidieren unter anderem der sächsische Bundestagsabgeordnete Tino Chrupalla, sein Fraktionskollege Gottfried Curio und die niedersächsische Landeschefin Dana Guth. Gegen Meuthen will die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst antreten. Für den Parteivorsitz kandidiert auch Wolfgang Gedeon, der in Baden-Württemberg wegen antisemitischer Äußerungen aus der Landtagsfraktion ausgeschlossen worden war.

Von Julia Rathcke, Jan Sternberg/RND