Pressestimmen zur SPD-Spitze: Hauptsache etwas anderes!

Die Wahl der neuen Parteichefs durch das Votum der SPD-Basis ist in den deutschen Medien umstritten. Einigkeit herrscht darüber, dass die Entscheidung für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans neue Unruhe in die Berliner GroKo bringt. Es werden Zweifel an der Regierungsfähigkeit der Sozialdemokraten laut.

Die Stuttgarter Zeitung meint: „Damit die SPD eine relevante Kraft bleibt, ist die größte Aufgabe für Saskia Esken und Nobert Walter-Borjans, rasch eine glaubwürdige Vision moderner sozialdemokratischer Politik entwickeln. Von ihnen ist eine Antwort auf die Frage gefordert, wofür es die SPD noch braucht. Ihr bisheriges Rezept gegen die Misere der Partei sind ein entschiedener Linkskurs in der Finanz- und Sozialpolitik gepaart mit klimapolitischem Ehrgeiz. Hier kommt es für die SPD darauf an, ihre Daseinsberechtigung zwischen Grünen und Linkspartei zu rechtfertigen.“

Die Welt sieht die Sache so: „Die SPD hat in ihrer langen Geschichte immer darauf geachtet, dass an ihrer Spitze Persönlichkeiten standen, die in die bürgerliche Gesellschaft hinein ausstrahlten: Lassalle, Liebknecht, Bebel, Ebert, Wels, Brandt, auch Schröder auf seine Weise noch. Die Partei wollte immer reputierlich sein. Sie war aufrecht, weil sie den Stock des Staatsbewusstseins im Rücken trug. Sie war immer mehr als eine Politgewerkschaft, als eine pressure group unter vielen. Verantwortung war ihr Leitprinzip – Verantwortung für die eigene Klientel, für die ganze Gesellschaft, für den Staat und auch für die Traditionen der deutschen Geschichte und des deutschen Geistes. Diese SPD gibt es nicht mehr.“

„Die innerparteilichen Strömungen, die die Sozialdemokratie linker als die Linkspartei und grüner als die Grünen machen wollen, stellen erstmals die Mehrheit“, kommentiert das Hamburger Abendblatt. „Die größten Fürsprecher von Walter-Borjans und Esken waren die Jungsozialisten. Die Strategie des umtriebigen Kevin Kühnert mag für die Jusos funktionieren, für die SPD wären sie der Untergang. Werden die Juso-Träume von Verstaatlichungen großer Unternehmen oder von einem Menschenrecht auf Einwanderung nun sozialdemokratische Leitlinien? Dann gehen der Partei nicht nur viele Genossen, sondern noch mehr Wähler verloren. In Hamburg könnte Bürgermeister Peter Tschentscher das erste Opfer dieser neuen SPD werden.“

Die Main-Post aus Würzburg schreibt dazu: „Die SPD-Urwahl bringt noch eine weitere erschreckende Erkenntnis. Fast die Hälfte der Genossinnen und Genossen ist gar nicht zu Wahl gegangen. Nur 54 Prozent beteiligten sich an der Stichwahl. Im ersten Wahlgang waren es auch nur 53 Prozent. Eine Bundestags- oder Landtagswahl mit einer derart schwachen Wahlbeteiligung – wir alle würden völlig zu recht um die Zukunft der Demokratie fürchten.“

Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg analysiert die Lage so: „Es war ja aus Sicht der Groko-Kritiker ein Fehler, sich noch einmal auf die Schwarzen einzulassen. Alle Erfolge, auch die jetzt groß angekündigten künftigen Erfolge (wie superhoher CO2-Preis, toller Mindestlohn, neue Schulden) – all das wird ja dieser Logik nach wieder nichts nützen. (…) Walter-Borjans und Esken werden die SPD kaum nachhaltend prägen. Aber in den Geschichtsbüchern werden sie diejenigen sein, die die Partei weit weg von der Macht geführt haben – zusammen mit Kevin Kühnert.“

„Wir werden es künftig mit einer ganz anderen SPD zu tun haben“, sind sich die Nürnberger Nachrichten sicher. „Olaf Scholz muss sich fragen lassen, ob er allen Ernstes weiterhin der wichtigste SPD-Politiker der Republik und Vizekanzler bleiben kann, nachdem er offensichtlich über keine Mehrheit innerhalb seiner Partei verfügt. Seiner politischen Lebensleistung wird das Ergebnis nicht gerecht. Man darf nicht vergessen, dass der oft verspottete Scholz einst für die SPD in Hamburg auf sensationelle Weise die absolute Mehrheit geholt hat.“

Der Bonner General-Anzeiger schreibt: „Sicher, die beiden designierten Vorsitzenden haben bei ihrer Aufgabe, die SPD neu zu beleben und zu einen, im Moment alle Wahrscheinlichkeiten gegen sich. Es mangelt an Charisma, Erfahrung und Rückhalt in Parteiführung und Bundestagsfraktion. Und dennoch möchte man rufen: Lasst sie doch erst einmal machen. (…)Mit Esken und Walter-Borjans wählten die Genossen nun die Disruption. Hauptsache etwas anderes! Ein hohes Risiko, denn die Erwartung ist jetzt, dass die beiden Neuen einen klaren Linkskurs einschlagen, der Union harte Nachforderungen stellen und – bei wahrscheinlicher Nichterfüllung – die Groko platzen lassen. Das kann die SPD zerreißen und noch weiter Richtung Abgrund treiben – oder aber dazu führen, dass die Partei tatsächlich neues Selbstbewusstsein erlangt, überzeugende sozialdemokratische Lösungen für die Folgen der Digitalisierung, für Bildung oder den Klimawandel findet und sich wieder unterscheidbar macht. So oder so: Die SPD lebt noch.“

Die Süddeutsche Zeitung ist sich sicher: „Ein überzeugender Abschied aus der Regierung würde den Sozialdemokraten nur gelingen, wenn sie dafür triftige Argumente beibrächten. Die bisherige Bilanz der großen Koalition liefert diese Argumente nicht. Dafür hat die SPD, unter anderem in der Renten- oder Familienpolitik, einfach zu viel durchgesetzt.“

Die Oberhessiche Presse aus Marburg findet: „Wenn die neue SPD-Führung geschickt taktiert, kann sie womöglich das Profil der Partei schärfen, ohne dass es zum Bruch der Koalition kommt. Der CSU gelingt dies seit Jahren. Zwei Faktoren sind dafür verantwortlich: Erstens, dass die CSU-Chefs meist nicht am Berliner Kabinettstisch sitzen – wie die künftige SPD-Doppelspitze. Zweitens schafft es die CSU durch massiven Druck, ihre Projekte durchzuboxen. Der damalige CSU-Chef Horst Seehofer ging im Streit um die Migrationspolitik und die später gescheiterte Pkw-Maut bis zur Drohung, die Koalition platzen zu lassen. Gleichwohl war Seehofer zu einem gewissen Grad zum Kompromiss bereit. Wenn Esken und Walter-Borjans diesen Balanceakt à la Seehofer beherrschen, dann könnte die SPD langsam aus dem Umfragetief kommen. Im Falle rascher Neuwahlen würde die SPD noch tiefer abstürzen.“

