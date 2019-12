Greta Thunberg ist zurück in der Alten Welt – nicht ganz klimaneutral

Nach drei Wochen auf dem stürmischen Atlantik läuft der Katamaran mit Thunberg an Bord am Dienstagmorgen in Lissabon ein. Von dort wird die Klimaaktivistin nach Madrid weiterreisen. Die Reise war nicht klimaneutral – die Kapitänin ist zuvor über den Atlantik geflogen.

Lissabom. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist zurück in Europa. Sie wird nach ihrer Atlantiküberquerung am Dienstagmorgen in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon erwartet. Dort wird sie unter anderem von Bürgermeister Fernando Medina, Vertretern von „Fridays for Future“ und Umweltorganisationen empfangen und will eine Pressekonferenz geben. Wie Thunberg am Montagabend auf Twitter schrieb, rechnet das Team an Bord des Katamarans „La Vagabonde“ mit einer Ankunft im Hafen Doca de Santo Amaro im Zentrum Lissabons zwischen 8 und 10 Uhr.

Die 16-Jährige dürfte es damit sicher schaffen, am Freitag an der geplanten Großdemo in Madrid anlässlich des UN-Klimagipfels teilzunehmen. Von Lissabon nach Madrid fährt ein täglicher Nachtzug, sie kann also nach einem PR-Tag in Lissabon entspannt am Mittwochmorgen in der spanischen Hauptstadt ankommen. Die spanische Hauptstadt liegt 600 Kilometer von Lissabon entfernt.

Für Thunberg war es bereits der zweite Transatlantik-Törn innerhalb von vier Monaten. Sie hatte auf dem Katamaran eines australischen Paars eine Mitfahrgelegenheit aus den USA zurück nach Europa gefunden und war so fast drei Wochen unterwegs. Auf der Hinfahrt hatten sie der norddeutsche Segelprofi Boris Herrmann und sein Co-Skipper Pierre Casiraghi mit der Hochsee-Rennjacht „Malizia II“ in nur 14 Tagen über den Ozean gebracht. Die Rückfahrt auf dem Katamaran bei teils stürmischen Winden dauerte 21 Tage.

Der Katamaran gehört dem australischen Weltenbummler-Paar Riley Whitelum und Elayna Carausu, die mit ihrem zweijährigen Sohn Lenny auf der Yacht leben und ihren Alltag auf Instagram und Youtube vermarkten. Für die schiwerige Atlantiküberquerung im stürmischen Spätherbst wurde die 26-jährige britische Weltklasse-Skipperin Nikki Henderson verpflichtet, die bei schwierigen Wetterverhältnisse und großem Zeitdruck die Reise sehr gut meisterte.

Während Henderson und Whitelum das seglerische Kommando innehatten, waren Greta Thunberg und ihr Vater Svante mehr für das Freizeitprogramm zuständig – sie brachten der Besatzung das Würfelspiel Kniffel bei und läuteten die Adventszeit auf schwedische Art ein.

Thunberg weigert sich wegen der hohen CO2-Emissionen, das Flugzeug zu benutzen. Ob ihre Atlantik-Überquerungen wirklich klimafreundlicher waren als ein Flug mit CO2-Ausgleich, ist allerdings sehr fraglich. Bereits die Hinreise verursachte mindestens vier Transatlantikflüge, weil die Crew der „Malizia II“ in New York wechselte. Auch Henderson flog von England in die USA, wie sie in einem Facebook-Beitrag einräumte. Zudem besitzt die „La Vagabonde“ einen Diesel-Generator, um das Schiff mit Strom zu versorgen, wenn die Sonnenkollektoren nicht ausreichend Energie zuführen.

Dennoch, schreibt Henderson in ihrem Beitrag, wertet sie die Reise als Erfolg. „Wir haben diese Reise mit Greta gemacht, so wie sie am besten zur Jugend-Klimabewegung passt: Wir haben gezeigt, dass es noch keinen wirklich nachhaltigen Weg des Reisens gibt, und dass sich das ändern muss.“

Die junge Schwedin war unter anderem für die in Chile geplante Weltklimakonferenz nach Amerika gereist, die dann wegen der dortigen Unruhen nach Madrid verlegt wurde. Der Gipfel, der am Montag begann, dauert noch bis mindestens 13. Dezember.

Von Jan Sternberg/RND