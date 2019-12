GroKo-Ausstieg oder nicht? Rolle rückwärts von Juso-Chef Kühnert

Große Verwunderung nach einen Interview von Kevin Kühnert. Der Juso-Vorsitzende, der als ausgemachter Gegner der Großen Koalition gilt, warnt darin vor einem vorzeitigen Ausstieg der SPD aus der Regierung. Nun sieht er sich zu einer Relativierung genötigt – was meint er denn nun?

Berlin. Kevin Kühnert zieht die Notbremse. Nach der Aufregung um ein Interview, in dem der Juso-Chef vor einem vorzeitigen Ausstieg aus der GroKo warnte, versucht er nun, seine Aussagen abzuschwächen.

Bei Twitter erklärt der 30-Jährige nun: „Leute, Puls runterfahren. Hier ein paar Worte dazu. Nicht auseinandertreiben lassen.“

Kühnert hatte in dem Interview mit der „Rheinischen Post“ erklärt: „Wer eine Koalition verlässt, gibt einen Teil der Kontrolle aus der Hand, das ist doch eine ganz nüchterne Feststellung.“

Das sollten die SPD-Delegierten des Parteitags am Wochenende in Berlin berücksichtigen, wenn sie über ihre Anforderungen an die Koalition beschließen, riet er. „Nicht weil sie Angst bekommen sollen, sondern weil Entscheidungen vom Ende her durchdacht werden müssen.“

Kühnert galt bislang als einer der Anführer der GroKo-Kritiker in der SPD und hatte mit den Jusos nicht unerheblich zum Sieg beim Mitgliedervotum über die künftigen Parteichefs von Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken beigetragen, die ebenfalls immer den GroKo-Ausstieg ins Gespräch brachten. Die beiden künftigen Parteiführer klingen jedoch inzwischen auch milder.

Kühnert bewirbt sich um den Vizevorsitz auf dem SPD-Parteitag am kommenden Wochenende.

Von Thoralf Cleven/RND