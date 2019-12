Uiguren-Verfolgung: Grüne wollen Sanktionen gegen Chinas Funktionäre

Als Reaktion auf die Unterdrückung der Uiguren fordern die Grünen Sanktionen Deutschlands gegen chinesische Funktionäre. Katrin Göring-Eckardt sieht in dem Einfrieren von Konten oder Reisebeschränkungen Chancen. Als erfolgreiches Beispiel nennt sie Russland.

Peking. Nach dem Votum des US-Kongresses für Strafmaßnahmen gegen China äußern sich auch die Grünen. Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte am Mittwoch bei einem Besuch in Peking vor Journalisten, mit solchen persönlichen Sanktionen wie dem Einfrieren von Konten oder Reisebeschränkungen für Politiker ließe sich durchaus etwas erreichen. Das habe sich schon am Beispiel Russlands gezeigt.

In der chinesischen Hauptstadt hatte die Fraktionschefin zuvor politische Gespräche unter anderem mit Vizeaußenminister Qin Gang sowie Vertretern von Denkfabriken und auch Künstlern geführt. Im Mittelpunkt ihrer ersten Reise nach China sollte eigentlich die Klima- und Energiepolitik stehen, doch überschatteten der Streit um die Unterdrückung der muslimischen Minderheit und die Proteste in Hongkong die Reise.

Sanktionen gegen chinesische Regierungsvertreter

Das US-Repräsentantenhaus hatte am Dienstag fast einstimmig ein Gesetz zur Unterstützung der Menschenrechte der Uiguren im Nordwesten China beschlossen. Es soll Sanktionen gegen chinesische Regierungsvertreter, aber auch gegen Firmen und Behörden ermöglichen, die für die Unterdrückung der Uiguren verantwortlich gemacht werden oder am Bau oder Betrieb von Umerziehungslagern beteiligt sind.

Nach offiziell unbestätigten Schätzungen sind Hunderttausende Uiguren in Umerziehungslager gesteckt worden, die China allerdings nur als Fortbildungszentren beschreibt. Uiguren sind ethnisch mit den Türken verwandt und fühlen sich von den herrschenden Han-Chinesen unterdrückt. Nach ihrer Machtübernahme 1949 in Peking hatten die Kommunisten das frühere Ostturkestan der Volksrepublik einverleibt. Peking wirft uigurischen Gruppen Terrorismus und Separatismus vor.

Weitere Stationen der Reise der Grünen-Politikerin sind die südchinesische Metropole Shenzhen an der Grenze zu Hongkong und anschließend die chinesische Sonderverwaltungsregion, wo Göring-Eckardt am Freitag und Samstag noch Gespräche mit den politischen Lagern führen wollte.

RND/dpa