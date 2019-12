Trump verblüfft mit Lob: Kanzlerin Merkel “ist wirklich eine fantastische Frau”

Donald Trump hat der Welt wieder einmal mit einer Äußerung über sein Verhältnis zu Angela Merkel verblüfft. Trotz der Kritik an den deutschen Verteidigungsausgaben lobte er die Bundeskanzlerin in Washington über den grünen Klee.

Washington. US-Präsident Donald Trump hat trotz seiner Kritik an den seiner Ansicht nach zu geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel gelobt. „Sie ist wirklich eine fantastische Frau“, sagte Trump am Donnerstag bei einem Mittagessen mit Botschaftern der im UN-Sicherheitsrat vertretenen Staaten im Weißen Haus. Zum Auftakt des Treffens hatte Trump jene Nato-Staaten kritisiert, die nach seiner Überzeugung hinter den selbstgesteckten Nato-Zielen zurückzubleiben – ohne allerdings die betroffenen Länder zu nennen. In der Vergangenheit hatte er in diesem Zusammenhang ausdrücklich immer wieder Deutschland kritisiert.

Der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen sorgte in der Runde im Weißen Haus für Gelächter, als er an die Adresse Trumps sagte: „Ich habe mich nur gefragt, wen Sie gemeint haben, als Sie über die Nato gesprochen haben.“ Trump antwortete, das sei eine sehr interessante Konversation, die er auch „mit Angela“ gehabt habe – der US-Präsident und die Kanzlerin waren am Mittwoch beim Nato-Gipfel in Großbritannien zusammengekommen. „Sie ist eine fantastische Frau“, sagte er am Donnerstag. „Sie ist wirklich eine fantastische Frau.“

RND/dpa