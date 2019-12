Pelosi und Biden: Zwei Top-Demokraten und ihre Wutausbrüche

Zwei wütende Spitzen-Demokraten, die beide als äußerst besonnen gelten – und der Auslöser ist beide Male US-Präsident Donald Trump, wenn auch nicht direkt. Nancy Pelosi, Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, wehrte sich gegen eine Reporterfrage. Und Präsidentschaftskandidat Joe Biden verlor wegen seines Sohnes einem Bürger gegenüber die Fassung.

Washington. Dass Nancy Pelosi einmal die Fassung verliert, gilt allen, die die gewiefte Strategin kennen, eigentlich als undenkbar. Doch am Donnerstag (Ortszeit) war es soweit. Mit einem seltenen Wutausbruch reagierte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses auf die Frage, ob sie Präsident Donald Trump hasse. „Ich hasse niemanden“, antwortete die 79-jährige Pelosi am Donnerstag – sichtlich aufgebracht – auf die entsprechende Frage eines Journalisten in Washington. „Als Katholikin ärgert mich, dass Sie das Wort ‚Hass‘ in Bezug auf mich in einem Satz verwenden.“

Pelosi: „Legen Sie sich nicht mit mir an“

Pelosi war eigentlich gerade dabei, den Raum nach einem Pressestatement zu verlassen, als der Reporter ihr die Frage nachrief und sich erkundigte, ob die Bemühungen der Demokraten um ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump von Hass getrieben seien.

Die Frontfrau der Demokraten stoppte, steuerte auf den Journalisten zu, gestikulierte heftig und sagte, sie verbitte sich, von ihm mit solchen Vorwürfen konfrontiert zu werden. Pelosi kehrte schließlich an das Rednerpult zurück, um als Reaktion auf die Frage zu einer längeren Stellungnahme auszuholen. An die Adresse des Reporters sagte sie: „Legen Sie sich nicht mit mir an, wenn es um solche Begriffe geht.“ Sie sei zu Nächstenliebe erzogen worden und bete immer für den Präsidenten.

Trump macht sich auf Twitter über Pelosi lustig

Die 79-Jährige ist seit Jahrzehnten im politischen Geschäft und gilt als eine der erfahrensten Politikerinnen in Washington. Sie ist die Nummer drei im Staat nach Trump und dessen Vizepräsidenten Mike Pence. Hitzige Ausbrüche bei öffentlichen Auftritten sind üblicherweise nicht ihre Art. Trump reagierte auf Twitter mit Spott. „Nancy Pelosi hatte gerade einen Ausraster.“ Sie sage, dass sie für den Präsidenten bete, schrieb er weiter und schob nach: „Ich glaube ihr nicht, kein bisschen.“

Wütender Biden fordert Bürger zum Wettkampf auf

Auch der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden hatte seinen Zorn-Moment. Während einer Wahlkampfveranstaltung beschimpfte er einen Mann, der kritischen Fragen an Biden über sein Alter und seine Fitness für das Präsidentenamt und Bidens Sohn und dessen Geschäfte in der Ukraine gestellt hatte.

Als der 83-jährige Mann, ein ehemaliger Farmer, behauptete, Biden habe seinem Sohn einen Job bei einer ukrainischen Energiekonzern verschafft, rastete Biden aus: „Sie sind ein verfluchter Lügner, das ist einfach nicht wahr“, schnauzte der sonst stets Gentlemen-like Joe Biden. Und redete sich richtig in Rage. „Ich bin nicht kein Sesselpupser, wenn Sie meine Fitness austesten wollen – bitte sehr. Lassen Sie uns Push-ups machen, lassen Sie uns laufen, was immer Sie wollen – lassen Sie uns in einem IQ-Test gegeneinander antreten.“

Außerdem beschimpfte Biden den Mann als „fett“ – und sagte „der ist zu alt, um mich zu wählen“. Später versuchte Bidens Sprecherin die Angelegenheit zu entschärfen, indem sie behauptete, von „Fakten“ gesprochen, nicht von „fett“. Biden habe gesagt, der Mann solle sich die Fakten anschauen „look facts“, deutlich zu hören war aber „look, fat“, also eine Anspielung auf die Körperfülle des Biden-Kritikers.

Pikanterweise ist der Mann Demokrat, aber eher Anhänger der Kandidatin Elisabeth Warren. allererster Güte“. So richtig übelgenommen hat er Biden dessen seltenen Ausfall anscheinend nicht. Sollte der sich gegen Warren durchsetzen, werde er wohl Biden wählen, sagte der Wähler später im Fernsehen. „Selbst, wenn er es wird. Das muss ich doch tun. Denn ich kann nicht für Trump stimmen.“

Biden gab sich weniger konziliant. Er bestritt am Abend, ausfallend geworden zu sein. Er habe den Mann nur in die Schranken weisen wollen. Trumps Schmutzkampagne gegen ihn und seinen Sohn Hunter scheint dem sonst so wohlerzogenen Biden jedenfalls richtig zuzusetzen.

Daniel Killy/RND/dpa