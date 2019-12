Jeder fünfte Flüchtling in Deutschland ist jünger als ein Jahr

2019 stellten bisher rund 120.000 Flüchtlinge in Deutschland einen Asylantrag. Dabei waren rund 20 Prozent von ihnen Kinder unter einem Jahr. Ein Experte sieht darin einen Beleg dafür, dass der Andrang von Flüchtlingen in Wahrheit geringer sei als allgemein angenommen.

Berlin. Mehr als ein Fünftel aller Flüchtlinge, die in diesem Jahr in Deutschland einen Antrag auf Asyl stellten bzw. für die ein solcher Antrag gestellt wurde, war jünger als ein Jahr und wurde in Deutschland geboren. Das teilte ein Sprecher des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) mit.

„Im bisherigen Berichtsjahr 2019 waren bis zum 31. Oktober 26.756 der Asylerstantragstellenden in Deutschland geborene Kinder im Alter von unter einem Jahr“, sagte der Sprecher dem RND. Dies entspreche einem Anteil von 21, 9 Prozent. Der Anteil der Asylbewerber bis vier Jahre betrug zuletzt sogar 29,1 Prozent und damit fast ein Drittel. Die Zahl der Asylerstanträge lag bis Ende Oktober bei insgesamt 122.225.

Knapp 13.000 unbegleitete Minderjährige

Bis Ende September seien zudem 2108 Asylerstanträge unbegleiteter Minderjähriger gestellt worden, sagte der Sprecher weiter. Vergleiche man allerdings die Zahl der Inobhutnahmen unbegleiteter Minderjähriger mit der Zahl der von ihnen gestellten Asylanträge, so werde deutlich, dass ein relevanter Anteil dieser Kinder und Jugendlichen auf einen Asylantrag verzichte und sie – bzw. ihre gesetzlichen Vertreter – einen anderen aufenthaltsrechtlichen Weg suchten. Im ersten Halbjahr 2019 betrug die Gesamtzahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge 12.867.

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden dem Bamf zufolge nach ihrer Ankunft in Deutschland dem örtlich zuständigen Jugendamt über­geben. Die Jugendämter seien dann für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung zuständig, heißt es.

Der Geschäftsführer der Flüchtlingshilfsorganisation „Pro Asyl“, Günter Burkhardt, sagte dem RND: „Die Zahl der kleinen Kinder unter den Flüchtlingen zeigt, dass in Wahrheit deutlich weniger Schutzsuchende in Deutschland ankommen, als öffentlich wahrgenommen wird. Die Festung Europa funktioniert. Wenn Kinder hier geboren werden, dann wachsen sie automatisch in die Gesellschaft hinein.“

Forderung nach Integration

Er fügte hinzu, angesichts der Tatsache, dass viele in Deutschland eintreffenden Flüchtlinge immer noch aus Syrien und Afghanistan stammten, müsse wegen der dramatischen Menschenrechtslage dort „der Schalter bei uns auf Integration umgelegt“ werden. Debatten über etwaige Abschiebungen wie jetzt nach Syrien führten hingegen nur zu massenhafter Verunsicherung.

Abschiebungen nach Syrien waren Thema bei der zurück liegenden Innenministerkonferenz in Lübeck. Zu einer einheitlichen Linie kam es dort aber nicht.

Von Markus Decker/RND