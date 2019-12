Iran und USA vereinbaren Gefangenenaustausch

Neue Töne im extrem angespannten Verhältnis zwischen den USA und Iran. Nach iranischen Angaben haben sich die Regierungen beider Staaten auf einen Gefangenenaustausch verständigt. Der besondere Dank des iranischen Außenministers gilt einem europäischen Staat.

Teheran. Der Iran und die Vereinigten Staaten haben sich auf einen Gefangenenaustausch geeinigt. Ein inhaftierter Princeton-Absolvent werde im Gegenzug für einen iranischen Wissenschaftler übergeben, kündigte Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Samstag via Twitter an.

Die USA bestätigten den Austausch zunächst nicht. Die in dem Fall zuständigen Anwälte konnten vorerst nicht erreicht werden.

Bei dem Studenten handelt es sich um Xiyue Wang, der im Iran zu zehn Jahren Gefängnis wegen mutmaßlichen „Infiltrierens“ verurteilt worden war. Seine Familie sowie die Universität Princeton wiesen die Vorwürfe zurück. Der in der Stammzellenforschung aktive Wissenschaftler Massud Soleimani wurde von den US-Behörden wegen des Verdachts festgenommen, gegen Handelssanktionen verstoßen zu haben. Er habe versucht, biologisches Material in den Iran zu bringen. Soleimani und seine Anwälte haben seine Unschuld betont.

Er sei froh, dass Soleimani und Wang bald zurück bei ihren Familien seien, schrieb Sarif bei Twitter. Er bedankte sich bei allen eingebundenen Seiten, insbesondere der Schweizer Regierung.

RND/AP