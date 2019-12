The candidate for the next Prime Minister of Finland, Sanna Marin, after the SDP s Prime Minister candidate vote in Helsinki, Finland, on Sunday, Dec. 8, 2019. Helsinki Finland PUBLICATIONxNOTxINxSUIxAUTxFRAxKORxJPNxSWExNORxFINxDENxNED Copyright: xVesaxMoilanenx LKLAPV20191208193126Q579 Quelle: imago images/Lehtikuva

Finnland: 34-Jährige Sanna Marin soll neue Premierministerin werden Finnlands neue Premierministerin wird Sanna Marin heißen. Die 34-jährige Sozialdemokratin wäre nach ihrer endgültigen Wahl in Finnlands Parlament am Dienstag die jüngste amtierende Regierungschefin der Welt. Sie folgt auf Antti Rinne, der wegen Kritik an seinem Umgang mit einem Poststreik vor einer Woche zurückgetreten war. Helsinki. Sanna Marin, Mutter einer einjährigen Tochter, war zuvor Ministerin für Verkehr und Kommunikation im Kabinett Rinne. Die 34-Jährige, die als erste in ihrer Familie Abitur machte und studierte, setzte sich in einer Kampfabstimmung auf einer eigens einberufenen Parteiratssitzung am Sonntag ganz knapp mit 31-29 Stimmen gegen den Fraktionsvorsitzenden der SDP, Antti Lindtman durch. Marin, deren Posten der bisherige Arbeitsminister Timo Harakka (57, SDP) übernimmt, wäre nicht nur weltweit die jüngste Ministerpräsidentin – Finnland stellt noch einen zweiten Rekord auf. Denn auch die anderen führenden Köpfe der Koalition, die Vorsitzenden der vier anderen Parteien sind allesamt Frauen. RND/AP/dk