Unbekannte beschmieren SPD-Parteizentrale mit bunter Farbe

Berlin. Unbekannte haben die SPD-Parteizentrale in Berlin-Kreuzberg mit bunter Farbe beschmiert. Ein Zeuge habe in der Nacht zum Montag gegen 2.50 Uhr beobachtet, wie zwei Personen den Haupteingang des Willy-Brandt-Hauses mit gelber, roter und grüner Farbe besprühten, sagte eine Polizeisprecherin.

Betroffen sei eine Fläche von etwa sieben mal fünf Metern. Als Polizisten eintrafen, waren die Täter allerdings schon geflüchtet.

Manch einer im Willy-Brand-Haus nahm es mit Humor.

Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung liege vor, hieß es weiter vonseiten der Polizei. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittle zu den Hintergründen.

Erst Ende Oktober hatten mehrere Täter das Willy-Brandt-Haus in der Wilhelmstraße attackiert. Damals war die SPD-Zentrale mit Steinen und mit Farbe gefüllten Flaschen beworfen worden.

