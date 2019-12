Billigere Bahntickets ab Januar 2020? Hofreiter zweifelt an Zeitplan

Bahntickets sollen bereits ab Anfang 2020 günstiger werden. Dann soll als Teil des Klimapakets die Mehrwertsteuer auf die Tickets von 19 auf sieben Prozent gesenkt werden. Weil das Gesetzespaket noch im Vermittlungsausschuss von Bundestags und Bundesrat verhandelt wird, glaubt Grünen-Politiker Anton Hofreiter jedoch nicht, dass dieser Zeitplan eingehalten wird.

Berlin. Der Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter glaubt nicht, dass Bahntickets im Fernverkehr schon Anfang 2020 billiger werden. „Das ist leider nicht mehr zu schaffen, obwohl es völlig unstrittig ist“, sagte er am Dienstag im ARD-„Morgenmagazin“. Die Mehrwertsteuersenkung sei an strittige Gesetze gekoppelt, wie etwa die Pendlerpauschale und die Gebäudesanierung. Außerdem gebe es bei der Bahn Softwareprobleme, die eine Einführung vor April unwahrscheinlich machten. Nach den Plänen der Koalition sollte sie Anfang 2020 in Kraft treten.

Die Mehrwertsteuersenkungen für Bahntickets im Fernverkehr sind Teil des Klimapakets der Bundesregierung. Über darin enthaltene strittige Steuervorhaben berät derzeit der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Das Gremium peilt eine Einigung noch vor Weihnachten an.

RND/dpa