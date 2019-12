Ministerrenten: Fürstliche Privilegien passen nicht mehr in die Zeit

Was für normale Arbeitnehmer unerreichbar ist, ist für Mitglieder der Bundesregierung möglich: volle Ansprüche auf Altersbezüge nach der Hälfte der “Vertragslaufzeit”. Die Politik muss endlich verstehen, dass diese Art von selbst gemachten Sonderregeln nicht gut ankommt und die Konsequenzen draus ziehen, kommentiert Christian Burmeister.

Berlin. Was für ein Kontrast: Mindestens 35 Jahre müssen Arbeitnehmer malocht haben, um künftig in den Genuss der Grundrente oder auch „Respektrente“ zu kommen, auf die sich die große Koalition im Prinzip geeinigt hat. Aber unter bestimmten Bedingungen – beispielsweise der vorzeitigen Auflösung des Bundestags – müssen Minister dem Kabinett lediglich zwei Jahre angehört haben, um Anspruch auf ein Ruhegehalt in voller Höhe zu haben. Dabei dauert eine volle Legislaturperiode vier Jahre. Volle Ansprüche nach halber Arbeit – für den Otto-Normal-Bürger bleibt das ein utopischer Traum.

Warum also steht Ministern diese fürstliche Sonderregelung zu? Die technische Antwort: weil es einst so ins Gesetz geschrieben wurde. Aber eine wirkliche Begründung dafür gibt es natürlich nicht. Das gilt umso mehr, wenn man bedenkt, dass Minister keine Rentenbeiträge zahlen und ihr volles „Ruhegehalt“ bei mehr als 4000 Euro im Monat liegt. Die Brutto-Durchschnittsrente in Deutschland beträgt aktuell etwa 1100 Euro.

Halbe Amtszeit, halbe Ansprüche – was denn sonst?

Die Regelung hat nicht die aktuelle große Koalition zu verantworten. Aber sollte die GroKo Anfang kommenden Jahres doch noch zerbrechen, würden mehrere Minister davon profitieren. Warum es dann aber die vollen und nicht der Arbeitsdauer entsprechend die halben Ansprüche wären, ist nur mit einer Mentalität zu erklären, die heute nicht mehr in die Zeit passt. Die Bürger haben ein feines Gespür dafür, wenn diejenigen, die ihnen auch viel abverlangen, für sich selbst unverhältnismäßige Privilegien in Anspruch nehmen.

Im politischen Berlin scheint das noch nicht überall angekommen zu sein. Die GroKo täte also gut daran, das Gesetz entsprechend anzupassen. Sie könnte es idealerweise in einem Aufwasch mit einer gesetzlichen Neuregelung für die Altersbezüge und die Amtsausstattung der ehemaligen Bundespräsidenten und -kanzler tun. Das würde die Glaubwürdigkeit von Politik insgesamt erheblich erhöhen. Und daran herrscht aus Sicht vieler Wähler durchaus ein Mangel.

Von Christian Burmeister/RND