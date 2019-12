Giffey über Thunberg: “Kostet wahrscheinlich Glaubwürdigkeit”

Mit einem Foto, das sie auf dem Boden sitzend in einem ICE zeigt, hat Greta Thunberg für viel Wirbel gesorgt. Nach Widerspruch von der Deutschen Bahn und weiteren Erklärungen der Klimaaktivistin offenbart sich ein Missverständnis. Familienministerin Giffey glaubt, dass die Debatte die 16-Jährige Glaubwürdigkeitspunkte kostet.

Berlin. Wieder einmal hat Klimaaktivistin Greta Thunberg eine heftige Debatte ausgelöst. Diesmal mit einem Foto, das sie neben mehreren Taschen und Koffern auf dem Boden eines ICE sitzend zeigt. Dazu schrieb sie in den sozialen Medien: „Ich fahre in überfüllten Zügen durch Deutschland. Und ich bin endlich auf meinem Weg nach Hause!“

Gesessen hatte die junge Schwedin jedoch auch in der 1. Klasse – wenn auch erst ab Kassel. Zur Sprache kam das Thema im Bild-Talk mit Familienministerin Franziska Giffey (SPD) am Montagmorgen. Ein Moderator schildert die Entwicklung kurz und sagt: „Dann kommt später raus: Sie ist erste Klasse gereist. Was ihr nicht vorzuwerfen ist, man auf dem Foto aber einfach nicht sieht. Finden Sie das glaubwürdig?“, fragt er an Giffey gewandt.

Die Familienministerin antwortet: „Das ist natürlich keine gute Situation. Ich finde, dass hinter jedem Bild auch immer ein Stück weit die Nachricht hinter der Nachricht steckt. Und es ist eben nicht alles so schwarz und weiß.“ Dann kommt sie auf das Klimapaket zu sprechen, doch der Moderator hakt weiter nach.

Giffey erwidert, sie habe das so verstanden, dass Thunberg während der ersten Strecke keinen Sitzplatz, danach aber einen hatte. „Sie hat den zweiten Teil der Geschichte halt nicht öffentlich erzählt. Wahrscheinlich wusste sie, warum. Und klar, das ist auch ein Stück weit Selbstinszenierung.“

Nicht gelogen – aber eben auch nicht alles erzählt

Auf die Frage einer weiteren Moderatorin, ob sie das Glaubwürdigkeit koste, antwortet Giffey: „Zu einem gewissen Teil – Sie sehen das ja an der heutigen Debatte – kostet sie das wahrscheinlich schon ein paar Glaubwürdigkeitspunkte. Das kann schon sein.“ Dennoch habe sie ja nicht gelogen, nur eben nicht alles erzählt.

Ausgelastete Züge in Deutschland – ein Problem, das hinreichend bekannt ist. Entsprechend zahlreich waren in den sozialen Netzwerken die Solidaritätsbekundungen für die 16-Jährige, die nach ihrer Amerika-Reise und ihrem Besuch der UN-Klimakonferenz in Madrid auf dem Weg in ihre schwedische Heimat war. Doch die Bahn widersprach ihr sanft: Die 16-Jährige sei „freundlich und kompetent vom Zugteam der DB an ihrem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden“.

Wie sich herausstellte, traf das zu – für ihre Reise zwischen Kassel und Hamburg. Zuvor jedoch hatte sie nach eigenen Angaben in zwei verschiedenen Zügen auf dem Boden sitzen müssen, nachdem ihr Zug von Basel gestrichen worden war. Sie schrieb zudem: „Das ist kein Problem und das habe ich auch nie gesagt. Überfüllte Züge sind ein großartiges Zeichen, weil das bedeutet, die Nachfrage für Zugfahrten ist hoch.“

RND/cz