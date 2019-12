Von „moderne Politik” bis “Trauerspiel”: Klimapaket spaltet

Der Klimapaket-Kompromiss kam schneller als erwartet. Doch je nach Partei gehen die Meinungen zu der Einigung weit auseinander. Manche sehen darin “moderne Klimapolitik”, für andere ist es “Klima-Kleckerei”.

Berlin. Bund und Länder haben sich im Vermittlungsausschuss auf einen Kompromiss beim Klimapaket geeinigt. Damit war so schnell nicht gerechnet worden. Einstellen müssen sich Bürger auf eine ganze Menge Neuerungen. Vor allem ab 2021 auf einen CO2-Preis von 25 Euro. Also nicht – wie von Union und SPD angedacht – zehn Euro, und auch nicht – wie von den Grünen gefordert – 40 Euro. Bis 2025 soll der Preis dann sukzessive auf 55 Euro erhöht werden.

Im Gegenzug soll die EEG-Umlage zur Ökostrom-Förderung stärker sinken. Zudem soll die Pendlerpauschale für längere Strecken – ab dem 21. Entfernungskilometer – zweimal erhöht werden. Die Reaktionen auf den Durchbruch beim Klimapaket fallen ganz unterschiedlich aus.

„Klima-Blockade abgewendet“: Söder zufrieden

Lob kam vor allem aus Union und SPD. CSU-Chef Markus Söder etwa hat den Kompromiss als „vernünftige und vertretbare Einigung“ gepriesen. „Damit ist die drohende Klima-Blockade abgewendet. Jetzt kann der Klimaschutz in Deutschland durchstarten“, sagte Söder am Montag in München.

„Für die CSU war wichtig: Der höhere CO2-Preis wird eins zu eins an die Bürger zurückgegeben. Denn über die Senkung der EEG-Umlage sinkt der Strompreis deutlich“, sagte der bayerische Ministerpräsident. Besonders wichtig für den ländlichen Raum sei, dass die Pendlerpauschale nicht nur erhalten bleibe, sondern sogar noch eine Schippe draufgelegt werde. „Unter dem Strich ist der Kompromiss also verantwortungsbewusst für Klimaschutz, Verbraucher und ländlichen Raum“, sagte Söder. Und auch die Bund-Länder-Finanzen stünden mit dieser Einigung nun „auf soliden Beinen“.

„Entlastung für Mittelstand und private Haushalte“

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte außerdem am Montag in Berlin, es sei entscheidend gewesen, dass die Politik beim Klimaschutz Handlungsfähigkeit gezeigt habe. Die CSU habe durchgesetzt, dass mit einer höheren CO2-Bepreisung pro Tonne die Pendlerpauschale steige. Der höhere CO2-Preis werde an die Bürger zurückgegeben.

Positiv wertete auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Einigung. Damit werde eine “Entlastung für Mittelstand und private Haushalte“ erreicht.

Ebenso sah es sein Kollege, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Die Einigung sei „ein vernünftiger Einstieg in eine moderne Klimapolitik“, sagte Günther am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Er verwies darauf, dass der von 2021 an geltende höhere CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden eins zu eins an die Bürger zurückgegeben werde. Im Gegenzug sollten der Strompreis sinken und die Pendlerpauschale in zwei Schritten steigen.

„Wichtig für unser Bundesland ist vor allem die Senkung der EEG-Umlage“, sagte Günther. Damit werde Ökostrom günstiger und wettbewerbsfähiger. Dies erhöhe die Einsatzmöglichkeiten im Wärme- und Verkehrsbereich.

Die neuen SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken stimmten in das Lob ein und bezeichneten die Lösung als „guten ersten Schritt“. Die Erhöhung des geplanten CO2-Preises um das Zweieinhalbfache sei „schon ein Signal“, sagte Walter-Borjans am Montag nach einer Vorstandssitzung in Berlin. Zum von der SPD besonders geforderten sozialen Ausgleich sagte er: „Das ist auf den ersten Blick immer noch ein Punkt, an dem es Diskussionsbedarf geben könnte.“ Walter-Borjans verwies allerdings auf die geplante Entlastung beim Strompreis vor allem für kleinere Haushalte und kleinere Unternehmen.

Esken: Nachbesserungen im Sinne der jüngsten Beschlüsse der SPD

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) habe deutlich gemacht, dass der Strompreis im ersten Jahr des neuen Systems bei einem durchschnittlichen Haushalt um mehr als 60 Euro pro Jahr falle, die Entlastung wachse dann auf 100 Euro pro Jahr an. Für die soziale Ausgewogenheit sei dies „ein wichtiger Beitrag“. Das Klimapaket werde mit der Einigung ein ganzes Stück besser, sagte Walter-Borjans. „Aber es ist sicher nicht das Ende der Fahnenstange.“ Mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sei man sich einig, dass Klimaschutz eine fortgesetzte Aufgabe sei.

Esken nahm für die SPD in Anspruch, dass die Nachbesserungen auch auf ihr Konto gingen – sie seien im Sinne der jüngsten Parteitagsbeschlüsse ausgefallen. Das Klimapaket sei aber auf Jahre angelegt und die Maßnahmen kämen „immer wieder auf die Tagesordnung“. So werde die SPD immer wieder den Ausgleich durch Preiserhöhungen durch die Klimamaßnahmen auf die Agenda setzen.

Auch Dreyer lobt den Klima-Kompromiss

Ähnlich sah es die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). „Es ist ein sehr gutes Signal, dass die Arbeitsgruppe etwas vorgelegt hat und nach erster Prüfung auch was Gutes vorgelegt hat“, sagte Dreyer dem SWR. „Wenn das Ergebnis so ist, wie in der Vorgruppe besprochen, dann können wir alle sehr zufrieden damit sein, denn viele von uns waren beim Ursprungskompromiss noch nicht so ganz einverstanden mit dem sehr niedrigen CO2-Preis.“ Die SPD habe darauf geachtet, dass der „soziale Ausgleich“ stimme und die Bürger gleichzeitig über die sinkende EEG-Umlage und die Pendlerpauschale entlastet würden. Das sei besonders für ein Flächenland wie Rheinland-Pfalz wichtig. „Wir wollen, dass die Menschen nicht nur mehr bezahlen, sondern ihr Verhalten verändern.“

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch begrüßte die Grundsatzeinigung über einen höheren CO2-Preis ebenfalls. „Es ist gut, dass wir uns mit den Grünen verständigt haben. Gemessen an deren Forderungen ist der jetzige Einstiegspreis moderat“, sagte Miersch am Montag. „Das ist richtig und wichtig, denn Klimaschutz dürfen wir nicht über den Preis erzwingen. Das würde unsere Gesellschaft zerreißen.“ Im Zentrum der Klimapolitik stünden Förderung, Investitionen und Ordnungsrecht.

Kretschmann: „Unser Druck hat dafür gesorgt“

Und auch bei den Grünen stieß die Einigung auf Lob. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann bezeichnete die Einigung über das Klimapaket als „Schritt in die richtige Richtung“. „Unser Druck hat dafür gesorgt, dass der dürftige Einstiegspreis der GroKo fast verdreifacht wurde“, sagte der Grünen-Politiker am Montag mit Blick auf den geplanten CO2-Preis. „Wir haben außerdem durchgesetzt, dass der Preis deutlich schneller ansteigen wird als bisher vorgesehen und dass der soziale Ausgleich verbessert wurde.“ Die Grünen hätten die Verbesserung im Vermittlungsausschuss gegen harte Widerstände von Union und SPD durchgesetzt.

Doch nicht alle sind mit der Lösung zufrieden. Die FDP lehnte vor allem den CO2-Einstiegspreis von 25 Euro pro Tonne ab. Generalsekretärin Linda Teuteberg sprach am Montag in Berlin von einer „verkappten CO2-Steuer“, deren Lenkungswirkung und Verfassungsmäßigkeit fraglich seien. „Das ist eine Verschlechterung eines eh untauglichen Instruments“, sagte sie. „Wir wollen, dass es einen Zertifikatehandel gibt, der diesen Namen verdient.“

Die Politik müsse einen wirklichen CO2-Deckel vorgeben, also eine Mengenbegrenzung beschließen. Die Frage, wo CO2 eingespart werde, solle dann einem wirksamen CO2-Handel überlassen bleiben, sagte Teuteberg. Nötig sei dabei ein europaweites Vorgehen. „Wir müssen Klimanationalismus überwinden.“

„Trauerspiel“, „Klima-Kleckerei“, „bescheidenes Kratzen an der Wand“

Und auch die Linke kritisierte den Klima-Kompromiss. „Wenn man das als Durchbruch verkauft, dass die Bepreisung der CO2-Emissionen jetzt nicht 10, sondern 25 Euro beträgt, dann redet man am wirklichen Problem vorbei“, sagte Linke-Chef Bernd Riexinger am Montag in Berlin. Er nannte das Klimaschutzpaket der Bundesregierung ein „Trauerspiel“ und ein „bescheidenes Kratzen an der Wand“.

Der nun erzielte Kompromiss bleibe weit hinter dem zurück, was man eigentlich brauchen würde. Riexinger forderte einen schnelleren Kohleausstieg und einen konsequenteren Ausbau von öffentlichem Verkehrsmitteln und erneuerbaren Energien. Der klimapolitische Sprecher der Linken im Bundestag, Lorenz Gösta Beutin, nannte die Einigung „Klima-Kleckerei“ und forderte unter anderem feste Vorgaben für das Ende von Verbrennungsmotoren ab 2030.

Kernpunkte des Grundsatzkompromisses von Bund und Ländern im Konflikt um das Klimapaket der Bundesregierung sind: Ein höherer CO2-Preis beim Heizen und Tanken, im Gegenzug eine weitere Anhebung der Pendlerpauschale und Entlastungen beim Strompreis in Milliardenhöhe. Damit ist auch der Weg frei für eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets im Fernverkehr Anfang 2020. Für Steuerausfälle sollen die Länder mehr Geld vom Bund bekommen.

RND/dpa/cz