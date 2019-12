Strafen für Hack-Versuch von Trumps Steuererklärung

Bewährungsstrafen von zwei Jahren und je 200 Sozialstunden: Das ist die Strafe für zwei junge Männer, die sich unerlaubt Zugriff auf Donald Trumps Steuererklärung verschaffen. Der Anwalt der Stundenten argumentierte, es habe sich nur um einen Uni-Streich gehandelt. Das überzeugte das Gericht aber nicht.

Philadelphia. Zwei junge Männer wollten sich unerlaubt Zugriff auf Steuererklärungen von US-Präsident Donald Trump verschaffen – und sind dafür nun bestraft worden. Ein Bundesrichter verhängte am Montag (Ortszeit) eine Bewährungsstrafe von jeweils zwei Jahren gegen Andrew Harris und Justin Hiemstra. Sie müssen auch jeweils 200 Sozialstunden ableisten. Das Duo hatte sich bereits der Cyberkriminalität schuldig bekannt.

Der Trick mit dem gefälschten Antrag

Harris und Hiemstra studierten am Haverford College bei Philadelphia, als sie im Jahr 2016 im Computerraum das System der Finanzbehörde IRS zu hacken versuchten, um an Trumps Steuererklärungen zu kommen. Dazu stellten sie im Namen eines nicht näher genannten Mitglieds der Präsidentenfamilie einen gefälschten Online-Antrag auf finanzielle Bundeshilfe für Studenten. Dann setzte das Duo ein Passwort zurück und versuchte mehrmals, mit Trumps Sozialversicherungsnummer und Geburtsdatum dessen Steuerinformationen in die Anmeldung zu übertragen, wie aus Gerichtsakten hervorgeht.

Doch dem Bildungsministerium und dem IRS fielen die Hackerversuche bald auf. Hiemstra und Harris hätten gedacht, sie könnten das Anmeldesystem überlisten, um für ihre eigenen Zwecke an Donald Trumps Steuererklärungen zu kommen, erklärte Staatsanwalt William McSwain. Wie sich herausstellte, war das keine kluge Aktion: Sie begingen einen schweren Verstoß gegen Privatsphärerechte und in der Folge ein Verbrechen nach Bundesrecht. Der Anwalt der Studenten argumentierte, seine Mandanten hätten nur einen Uni-Streich spielen wollen, der dann schiefgelaufen sei.

RND/AP