Datenschutz: Bahn droht Ärger wegen Greta-Tweet

Nach der Debatte um einen Tweet der Deutschen Bahn über Greta Thunberg droht dem Unternehmen Datenschutz-Ärger. Die Bahn hatte mitgeteilt, in welchem Zug die Klimaschutzaktivistin saß und außerdem, dass sie in der ersten Klasse gereist ist. Damit könnte das Unternehmen gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verstoßen haben.

Berlin. Ein flapsiger Tweet der Deutschen Bahn zum Reiseplan der 16-jährigen Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg könnte ein datenschutzrechtliches Nachspiel haben. Wie der „Tagesspiegel“ berichtet, will die Berliner Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk den Tweet zum Anlass nehmen, mit der Bahn ein Gespräch „über den Umgang mit Fahrgastrechten in Bezug auf personenbezogene Reisedaten zu führen“. Das sagte ein Sprecher der Datenschutzbeauftragten der Zeitung.

Den Ausgang nahm die Debatte am vergangenen Wochenende mit einem Tweet Greta Thunbergs. Die Aktivistin veröffentlichte ein Foto, das sie zwischen Gepäckstücken auf dem Boden eines Zuges zeigt. Dazu schrieb sie: „Fahre in überfüllten Zügen durch Deutschland. Und ich bin endlich auf meinem Weg nach Hause!“

Auf den Bahn-Tweet folgten Lügen-Vorwürfe

Die Pressestelle der Deutschen Bahn reagierte darauf mit zwei eigenen Tweets. Darin wurde zum einen der Zug genannt, in dem Greta Thunberg reiste (ICE 74). Zum anderen erklärte die Bahn, Thunberg sei „freundlich und kompetent“ in der ersten Klasse betreut worden. Der Unterton: Die schwedische Klimaaktivistin habe gar nicht in einem überfüllten Zug auf dem Boden sitzen müssen, sondern sogar einen Sitzplatz in der ersten Klasse gehabt.

Später stellte Greta Thunberg klar, sie habe in zwei Zügen auf dem Boden gesessen, weil ihr eigentlicher Zug ab Basel ausgefallen sei. Erst ab Göttingen habe sie dann einen Sitzplatz gehabt. Sie erklärte auch: „Das ist natürlich kein Problem, und das habe ich auch nie behauptet. Überfüllte Züge sind ein großartiges Zeichen, weil sie bedeuten, dass die Nachfrage nach dem Zugverkehr groß ist!“

Eine Videoaufnahme und die Erklärung einer schwedischen Journalistin, die mit Greta Thunberg mitgereist ist, bestätigten die Darstellung der 16-Jährigen. Dennoch wurde sie mit Lügen-Vorwürfen und Hassbotschaften überhäuft.

Möglicher Verstoß gegen die DSGVO

Die Mitteilung der Deutschen Bahn, die diese Vorwürfe erst losgetreten hat, könnte gegen geltendes Recht verstoßen haben. Nach Auskunft der Berliner Landesdatenschutzbeauftragten sei die öffentliche Mitteilung eine „Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)“, so der „Tagesspiegel“. Das sei nur zulässig, wenn sie „zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich“ sei und wenn nicht „Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen“.

Die Datenschutzbeauftragte habe offengelassen, ob sich die Bahn auf solches „berechtigtes Interesse“ berufen könne. Die Deutsche Bahn habe auf „Tagesspiegel“-Anfrage ihrerseits eine „juristische Stellungnahme“ angekündigt.

RND/fh