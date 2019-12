Söder stimmt sich mit “Star Wars” auf Weihnachten ein

Er ist bekennender Fan der “Star Wars”-Saga: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Kurz vor Weihnachten geht es für ihn mit seinen “Jungs” in den neuen Science-Fiction-Streifen an. Auch, wenn er die letzten Teile “nicht so stark” fand.

München. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stimmt sich im Kino mit der neuen Folge der Weltraumsaga „Star Wars“ auf die Weihnachtstage ein. „Ich schaue den neuen Film nächsten Montag mit meinen Jungs in Nürnberg an – die Karten sind gebucht“, sagte der 52-jährige bekennende Star-Wars-Fan dem „Münchner Merkur“ (Donnerstag).

Zwar habe er die ersten beiden Teile der neuen Sternenkriegstrilogie nicht so stark gefunden, denn die Geschichte sei eigentlich auserzählt. Aber: „Als Fan muss man jeden Star-Wars-Film anschauen, den es gibt.“

RND/dpa