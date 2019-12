US-Abgeordnete haben entschieden: Impeachment-Verfahren gegen Trump eröffnet

Die Entscheidung ist gefallen: Das Impeachment-Verfahren gegen Präsident Donald Trump wird eröffnet. Die Demokraten im Repräsentantenhaus haben sich durchgesetzt. Trump muss sich in zwei Anklagepunkten verantworten.

Washington. Als dritter Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten muss sich Donald Trump einem Amtsenthebungsverfahren im US-Senat stellen. Das US-Repräsentantenhaus stimmte am Mittwochabend (Ortszeit) für die offizielle Eröffnung eines solchen Impeachment-Verfahrens. Mit der Mehrheit der Demokraten votierte die Kammer in zwei Abstimmungen dafür, dass sich Trump sowohl wegen Machtmissbrauchs als auch wegen Behinderung der Kongress-Ermittlungen im Senat verantworten muss.

Mit der Eröffnung des Verfahrens wird es zu einer Art Prozess im Senat kommen. Dort haben die Republikaner die Mehrheit. Dass Trump tatsächlich des Amtes enthoben wird, gilt als äußert unwahrscheinlich.

„Pontius Pilatus gab Jesus mehr Rechte“

Die lebhafte Debatte war gegen Mittwochmittag (Ortszeit) in Washington eröffnet worden und dauerte mehrere Stunden. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi zeigte sich am Mittwoch berührt. „Heute sind wir hier, um die Demokratie für das Volk zu verteidigen“, sagte sie. „Feierlich und traurig eröffne ich die Debatte.“

Die Republikaner verteidigten Trump und verglichen das zu erwartende Impeachment mit dunklen Momenten in der Geschichte. Der Abgeordnete Doug Collins warf den Demokraten vor, dies seit Langem geplant zu haben. „Sie wollten dies stets tun, seit der Herr gewählt worden ist“.

Der Abgeordnete Barry Loudermilk klagte, seine Partei habe den anonymen Imformanten nicht befragen können, dessen Beschwerde über Trumps Vorgehen gegenüber der Ukraine den Stein ins Rollen gebracht hatte. „Pontius Pilatus gab Jesus mehr Rechte“, als dieser „fälschlicherweise des Hochverrats beschuldigt“ worden sei, sagte er über den römischen Statthalter, der die Kreuzigung Jesu angeordnet hatte.

Trump selbst beteuerte wiederholt, nichts falsch gemacht zu haben. Er verglich die Bestrebungen für ein Impeachment mit den Hexenprozessen von Salem im 17. Jahrhundert, bei denen 20 Menschen in Massachusetts zum Tode verurteilt wurden. Den Beschuldigten sei damals ein ordnungsgemäßeres Verfahren zuteil geworden. Trump beschuldigte die Demokraten per Twitter eines „Angriffs auf Amerika“.

RND/AP/dpa/fw