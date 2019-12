Außenminister Maas will härter gegen Hisbollah vorgehen

Bundesaußenminister Heiko Maas sieht in der schiitischen Organisation Hisbollah einen wesentlichen Aggressor im Nahen Osten. Die heikle Lage im Libanon rechtfertige keine falsche Toleranz gegenüber der Hisbollah in Deutschland, so Maas. Am Donnerstag berät der Bundestag über ein Betätigungsverbot.

Berlin. Außenminister Heiko Maas fordert ein deutlich härteres Vorgehen gegen die libanesische Hisbollah in Deutschland. „Die Hisbollah leugnet das Existenzrecht Israels, droht mit Gewalt und Terror und rüstet ihr Raketenarsenal weiter massiv auf. In Syrien fungiert sie als Erfüllungsgehilfe beim brutalen Vorgehen Assads gegen die eigene Bevölkerung“, sagte der SPD-Politiker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Die politische Realität im Libanon ist komplex. Das darf uns aber nicht daran hindern, in Deutschland die Mittel des Rechtsstaats auszuschöpfen, um gegen kriminelle und terroristische Aktivitäten der Hisbollah vorzugehen“, betonte Maas.

Am heutigen Donnerstag berät der Bundestag über das Thema. Die Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD fordern die Bundesregierung in einem gemeinsamen Antrag auf, ein Betätigungsverbot für die schiitische Hisbollah zu erlassen. Grüne und AfD haben jeweils einen eigenen Antrag eingereicht. Ende November war bekannt geworden, dass die Bundesregierung prüft, ein Betätigungsverbot nach dem Vereinsgesetz zu erlassen.

FDP unterstützt Antrag von Union und SPD

Auch die FDP wird den Antrag der Regierungsfraktionen unterstützen – zumal er nach Aussage des FDP-Innenpolitikers Benjamin Strasser auf ihre Initiative zurückgeht. „Wir haben im November einen Antrag in der Fraktion beschlossen und nach einer parlamentarischen Mehrheit gesucht“, sagt Strasser dem RND. „Er sieht sowohl europäische Gespräche vor als auch ein Betätigungsverbot in Deutschland. Die Koalition hat beide Punkte übernommen, also konnten wir uns anschließen.“

Die Regierungsfraktionen fordern, die Aktivitäten der Hisbollah-Anhänger in Deutschland genau zu beobachten und „mit allen Mitteln des Rechtsstaats zu verfolgen“. Auch die bisher vorgenommene gedankliche Trennung in einen politischen und einen militärischen Arm der Hisbollah solle aufgegeben werden, heißt es in dem Antrag.

In Deutschland ist bisher – wie in den meisten anderen EU-Staaten – nur der militärische Arm der Hisbollah verboten. Ihr politischer Ableger ist dagegen erlaubt. Besonders Frankreich sperrt sich mit Blick auf das Verhältnis zum Libanon gegen ein EU-weites Verbot der politischen Aktivitäten der Hisbollah in Europa.

Frankreich mahnt zur Zurückhaltung

Die Hisbollah wurde 1982 während des libanesischen Bürgerkriegs als Zusammenschluss schiitischer Milizen gegründet. Maßgeblich für ihre Entstehung waren die iranischen Revolutionsgarden, die sie mit Ausbildern und Waffen im Kampf gegen Israel unterstützen. Hierzulande ist die Hisbollah vor allem während des vom Iran ausgerufenen „Al-Kuds-Tags“ sichtbar. Ihre Anhänger fordern dann die „Befreiung“ Jerusalems von den „zionistischen Besatzern“, womit sie Israel meinen.

Die EU hatte den militärischen Teil 2013 auf die Terrorliste gesetzt. Großbritannien stufte die Organisation im März in ihrer Gesamtheit als terroristisch ein und folgte damit unter anderem den Niederlanden, den USA und Kanada.

Von Marina Kormbaki, Jan Sternberg/RND