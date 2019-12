Bundes-Grüne: CDU Sachsen-Anhalt „dreht nach rechts durch“

Die Toleranz von Teilen der CDU Sachsen-Anhalt gegenüber dem Rechtsextremismus sorgt in anderen Parteien für Sorgen und Kritik. Der Politische Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, wird deutlich. Er sieht die Kenia-Koalition in Gefahr und ruft die Bundes-CDU zum Eingreifen auf.

Berlin. Der Politische Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, hat angesichts der Debatten in der CDU Sachsen-Anhalt über ihr Verhältnis zum Rechtsextremismus vor einem Zerbrechen der Kenia-Koalition gewarnt und die Bundes-CDU aufgefordert, in die Auseinandersetzung einzugreifen.

„Wir müssen uns darauf verlassen können, dass die CDU in der Frage des Rechtsextremismus klar ist“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Aber der Landesverband Sachsen-Anhalt hat in diesem Zusammenhang offensichtlich seinen inneren Kompass verloren und dreht nach rechts durch. Mir macht das richtig Sorgen.“ Kellner fügte hinzu: „Die Kenia-Koalition in Magdeburg steht auf dünnem Eis. Die Landes-CDU muss ihren Kurs klären. Da hat auch die Bundes-CDU eine Aufgabe.“

Druck auch von der SPD

Zuvor hatte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil eine öffentliche Äußerung der CDU-Bundesspitze verlangt. „Es ist absolut unverständlich, wie bei so klaren Anzeichen rechter Tendenzen in den eigenen Reihen Frau Kramp-Karrenbauer und Herr Ziemiak die Augen verschließen und nur durch Schweigen auffallen“, sagte er dem „Tagesspiegel“. Bisher scheine niemand in der Partei, weder auf Landes- noch auf Bundesebene, entschlossen zu sein, etwas dagegen zu unternehmen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) warnte unterdessen vor einer CDU-Alleinregierung. In der „Volksstimme“ sagte er, damit würde die CDU zum Spielball politisch extremer Kräfte. Gemeint war offenbar die AfD.

Die Auseinandersetzung hatte sich an dem CDU-Kommunalpolitiker Robert Möritz entzündet, der 2011 als Ordner bei einer Neonazi-Demonstration auftrat, ein Tattoo trägt mit einem bei Neonazis beliebten Symbol und bis zuletzt Mitglied war in dem Verein Uniter. Kritiker werfen dem Verein Verbindungen ins rechtsextreme Milieu vor, die Behörden prüfen laut Bundesregierung Hinweise auf extremistische Bestrebungen. Möritz behauptet, sich von der rechtsextremen Szene gelöst zu haben. Er darf im Kreisvorstand der CDU Anhalt-Bitterfeld bleiben.

Die CDU-Spitze hatte in einer am Montag verschickten Nachricht „ALLE in der CDU“ aufgerufen, „sicherzustellen, dass totalitäres Denken in unseren Reihen ausgeschlossen ist“. Zugleich hieß es: „Wer politisch radikal war und sich zum Bruch mit dieser Szene entscheidet, den sollten wir bei diesem Weg unterstützen.“ Dabei sei jeder Einzelfall genau zu prüfen.

Nicht mehr bei Uniter

Sachsen-Anhalts CDU-Generalsekretär Sven Schulze stellte am Mittwoch klar, dass keine weiteren CDU-Mitglieder bei Uniter aktiv seien. Er verwies darauf, dass ein Bernburger CDU-Politiker ausgetreten sei. Ein weiterer Christdemokrat, über den das RND berichtet hatte, habe zwar im Jahr 2012 einen gleichnamigen Vorgänger-Verein mitgegründet. Dieser sei jedoch vor drei Jahren aufgelöst worden. In einem Gespräch mit der CDU-Kreisgeschäftsstelle Anhalt-Bitterfeld habe der Betreffende versichert, seitdem nicht mehr beim Nachfolge-Verein aktiv gewesen zu sein.

Von Markus Decker/RND