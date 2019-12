Speaker of the House Nancy Pelosi, D-Calf., speaks after the House voted to impeach President Donald Trump, on Capitol Hill in Washington, DC on Wednesday, December 18, 2019. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY WAP20191218352 KEVINxDIETSCH Quelle: imago images/UPI Photo

Impeachment-Prozess: Pelosi sorgt für Verwirrung um Zeitplan Kurz nach dem Votum für eine Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump gibt es Verwirrung um das weitere Prozedere. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, lässt bislang offen, wann die beschlossenen Anklagepunkte an den Senat weitergegeben werden. Offenbar gibt es im Hintergrund Gerangel um die geladenen Zeugen. Kurz nach dem Votum für eine Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump gibt es Verwirrung um das weitere Prozedere. Auslöser waren Äußerungen der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi: Sie wollte auf einer Pressekonferenz am Mittwochabend (Ortszeit) nicht sagen, ob und wann sie die zwei von der Parlamentskammer gebilligten Anklagepunkte gegen Trump an den Senat weiterleiten würde, wie es eigentlich vorgesehen wäre. „Wir werden sehen, was passiert“, erklärte Pelosi. Impeachment: Senat dürfte Trump freisprechen Zuvor hatte der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, einen Vorschlag des demokratischen Minderheitsführers Chuck Schumer abgelehnt, etliche Zeugen in der Kammer anzuhören, in der es im neuen Jahr zu einer Art Prozess gegen Trump kommen wird. Der von den Republikanern dominierte Senat dürfte den Präsidenten letztlich in der Ukraine-Affäre freisprechen. Pelosi ergänzte, die Demokraten im Repräsentantenhaus könnten keine sogenannten Impeachment-Manager – Staatsanwälte für das Prozedere im Senat – ernennen, ehe sie nicht mehr Informationen darüber bekämen, wie der Senat das Verfahren überhaupt gestalten wolle. Trump wird Machtmissbrauch und Behinderung des Kongresses vorgeworfen Am Mittwochabend hat das Repräsentantenhaus mit der Mehrheit der Demokraten formal das Impeachment gegen Trump eingeleitet. Ihm wird Machtmissbrauch sowie Behinderung des Kongresses vorgeworfen. Er hielt die Führung in Kiew in einem Telefonat im Juli zu Ermittlungen gegen seinen Rivalen, den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden, und dessen Sohn Hunter an. Zugleich wurde längst vom Kongress bewilligte Militärhilfe für die Ukraine zurückgehalten. Laut Anklage wollte sich Trump dadurch politische Vorteile bei der Wahl 2020 verschaffen. Er hat jegliches Fehlverhalten bestritten. RND/AP/cle