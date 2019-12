Koalitionsrunde in neuer Besetzung – Ende Januar neues Treffen geplant

Zum ersten Mal seit der Neuwahl der SPD-Spitze ist der Koalitionsausschuss in neuer Besetzung zusammengekommen. Im Anschluss an die 90-minütige Runde war von einer guten Gesprächsatmosphäre die Rede. Ende Januar soll es dann ein neues Treffen geben.

Berlin. Die Spitzen von Union und SPD wollen Ende Januar erneut zu einem Koalitionsausschuss zusammenkommen. Das teilten die schwarz-roten Koalitionäre am Donnerstagabend nach einer rund 90-minütigen ersten Sitzung des Gremiums in neuer Besetzung mit dem SPD-Führungsduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans in Berlin mit.

„Der Koalitionsausschuss hat sich in guter Gesprächsatmosphäre über die anstehenden innen- und außenpolitischen Fragen ausgetauscht“, hieß es in einer von der Runde verbreiteten Erklärung. Konkrete inhaltliche Ergebnisse gab es demnach nicht.

Die Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD vereinbarten zudem, dass sich der Koalitionsausschuss auch künftig regelmäßig trifft. Dies war schon mit der damaligen SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles vereinbart worden. So sollte der Eindruck vermieden werden, dass der schwarz-rote Koalitionsausschuss ausschließlich im Krisenmodus tagt.

RND/dpa