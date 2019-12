„Finanzielle Notlage”: AfD bittet Mitglieder um Spenden

Die AfD klagt über ein Loch von einer Million Euro in der Parteikasse. Die Partei bittet ihre Mitglieder, einen weiteren Jahresbeitrag zu spenden. Es geht auch darum, Staranwälte für künftige Klagen gegen den Verfassungsschutz zu bezahlen.

Berlin. Geht der AfD das Geld aus? Kurz vor Weihnachten bittet die Partei ihre Mitglieder in dramatischen Worten um Spenden. In einer Rundmail an alle Parteimitglieder, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, schildert Bundesschatzmeister Klaus Fohrmann die finanzielle Lage der Partei in düsteren Tönen. „Wir befinden uns in einer schweren finanziellen Notlage“, schreibt Fohrmann. „In unserer Kasse klafft ein Loch von über einer Million Euro.“

Ein Grund sei, dass die Partei im Jahr 2019 weniger Spenden eingenommen habe als in den Vorjahren. Das wiederum wirkt sich auf die Höhe der staatlichen Parteienfinanzierung aus. Fohrmann erbittet von den rund 38.000 Mitgliedern „einen weiteren Jahresbeitrag von 120 Euro“.

Kriegskasse für Staranwälte

Eine Million Euro entspricht exakt dem Betrag, der in der Bilanz für mögliche Strafzahlungs-Forderungen der Bundestagsverwaltung zurückgestellt wurde, Bisher werden wegen der Spendenaffären um Parteichef Jörg Meuthen und Fraktionschefin Alice Weidel jeweils 400.000 Euro gefordert.

Die erbetenen neuen Spenden sollen nach RND-Informationen in eine Art Kriegskasse fließen, um juristisch gegen eine befürchtete Beobachtung durch den Verfassungsschutz vorzugehen. Die Rede ist von „sechsstelligen Beträgen“ für „einen juristischen Abwehrkampf“. Anscheinend will die AfD Staranwälte mit Stundensätzen bis 500 Euro für den Klageweg engagieren.

