Berliner Mordfall: Neue Hinweise bezüglich russischer Verwicklung

Zu dem Mord an einem Georgier in Berlin gibt es nach einem Medienbericht neue Details. Tattoos deuten offenbar darauf hin, dass der mutmaßliche Täter eine Vergangenheit bei einem russischen Geheimdienst hat. Auch glauben die Ermittler an Tathelfer in staatlichen Stellen.

Berlin. Tätowierungen des mutmaßlichen Tiergarten-Mörders erhärten den Verdacht auf einen nachrichtendienstlichen Hintergrund des russischen Staatsbürgers. Das berichtet der „Spiegel“. Demnach haben Experten des Berliner Landeskriminalamtes den Verdacht, dass der mutmaßliche Täter früher zu einer „Speznaz“-Einheit gehört hat. Die Tattoos seien charakteristisch für Kämpfer russischer Spezialeinheiten. Eine Verbindung zu kriminellen Banden sehen die Experten laut Spiegel nicht.

Auch scheinen sich die Hinweise auf die Beteiligung von Helfern zu verdichten. Dem Nachrichtenmagazin zufolge glauben die Ermittler an eine staatliche Unterstützung. Dafür sprächen vor allem die falschen Papiere, die sich der Verdächtige verschaffen konnte, sowie dass er „unbehelligt die Sicherheitskontrolle beim Abflug in Moskau“ passieren konnte.

Hatte der mutmaßliche Todesschütze Helfer?

Auch geht der Generalbundesanwalt nach wie vor davon aus, dass der Mord mit Helfern vor Ort verübt wurde. Denn der mutmaßliche Todesschütze war erst einen Tag vor der Tat von Warschau in die Hauptstadt gereist. Das spreche nach Einschätzung der Ermittler dafür, dass er das Opfer nicht selbst ausspähen konnte. Außerdem habe ein Zeuge einen auffälligen E-Roller, mit dem der mutmaßliche Mörder nach dem Attentat fliehen wollte, schon einen Tag vor der Tat am Spreeufer gesehen – abfahrbereit.

Im Sommer war im Berliner Tiergarten in Moabit ein Georgier niedergeschossen worden. Kurz darauf war ein russischer Staatsbürger mit gefälschten Papieren festgenommen worden. Seither verdichten sich die Indizien dafür, dass staatliche Stellen in Russland ihre Finger im Spiel hatten. Wegen fehlender Mitwirkung bei der Aufklärung des Mordes hatte die Bundesrepublik zuletzt zwei russische Diplomaten ausgewiesen. Präsident Wladimir Putin bezeichnete das Opfer als einen „Banditen“.

RND/cz