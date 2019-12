Fall Möritz: „Klare Haltung der CDU ist wichtiger denn je“

Tagelang hatte der Fall Möritz in der CDU Sachsen-Anhalt für Diskussionen gesorgt. Nun ist der unter Neonaziverdacht stehende Kommunalpolitiker aus der Partei ausgetreten. Der Umgang mit dem Fall sorgt für ein reichliches Medienecho – ein Blick in die Kommentarspalten.

Berlin. Blinkt die CDU in Sachsen-Anhalt rechts, oder gar zu weit rechts? Diesen Vorwurf muss sich die Partei immer wieder gefallen lassen. Zuletzt, weil sie einem Lokalpolitiker mit Neonazitattoo in den eigenen Reihen duldete. Jetzt ist er ausgetreten. Der Fall ist von zahlreichen Medien kommentiert worden.

So schreibt Die Welt: „Für die Union, nach dem Dritten Reich gegründet zur Wiederherstellung eines christlichen Menschenbildes, gehört die Abgrenzung vom Extremismus jeglicher Couleur zur historischen DNA. Bei Robert Möritz, der am Freitag aus der CDU ausgetreten ist, ging es also nicht um einen Konservativen, der in der Union seine selbstverständliche Heimat haben muss, sondern um einen Rechtsextremisten. In einem Land, in dem es ein früherer Polizistenprügler bis ins Vizekanzleramt geschafft und frühere SED-ler über die inzwischen umbenannte Partei in Parlamente gelangten, gilt das Recht auf Irrtum auch für Verirrte auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Das hatte die CDU Möritz auch zugestanden. Möritz wählte den anderen Weg.“

Für tagesschau.de ist nach dem Parteiaustritt Möritz‘ „nicht einfach alles gut, nur weil es für die CDU noch mal gut gegangen ist“: „Es bleiben Fragen: Wie konnte es überhaupt zu einem Fall Möritz kommen? Warum schaute in der Partei niemand rechtzeitig genauer hin? Warum stieß Möritz nicht viel früher auf Widerstand in seiner Ex-Partei? Wie viele Gesinnungsgrenzgänger gibt es noch in der CDU? Wie politisch irrlichternd sind Teile der CDU-Basis womöglich? Warum ist die CDU überhaupt anfällig für einen Fall Möritz oder – schon lange vor dem Aufkommen der AfD – für einen Martin Hohmann, der wegen antisemitischer Äußerungen vor 16 Jahren aus der Bundestagsfraktion und dann aus der Partei ausgeschlossen wurde. Ein Parteitagsbeschluss ‚nicht mit der AfD‘ reicht als Brandmauer gegen rechts offenbar nicht aus. So schön das Weihnachtsgeschenk von Möritz an seine Ex-Partei also ist – eine klare Haltung der CDU auf allen Ebenen ist wichtiger denn je.“

Die Ludwigsburger Kreiszeitung wirft einen Blick auf die Bundes-CDU und ihre Chefin: „Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer muss sich immer öfter gegen Bestrebungen wehren, vom Beschluss gegen eine Kooperation mit den Rechtspopulisten abzuweichen. Im Bund steht die Mauer noch fest, aber schon in einzelnen Landesverbänden wackelt sie bedenklich, speziell im Osten. AKK läuft Gefahr, dass ihre scharfe Abgrenzung zum rechten und rechtsextremen Spektrum klammheimlich ausgehöhlt wird. Weil man glaubt, das schadet nicht, das ist notwendig, um handlungsfähig zu sein oder vielleicht in der Hoffnung, Wandel durch Annäherung zu erreichen. Doch so funktioniert das nicht. Was hilft, sind nur Führungsstärke und klare Kante. Der Fall Möritz wäre eine Chance gewesen für die Parteispitze in Berlin. Sie wurde verpasst. Trotz oder gerade wegen des eigenen Rückzugs des Lokalpolitikers.“

„Jeder Mensch sollte nach Verfehlungen die Chance auf Rehabilitation bekommen. Das gilt auch für ehemalige Rechtsradikale“, kommentiert die Rhein Zeitung. Und weiter: „Es ist auch richtig, wenn solche Leute in einer demokratischen Partei ein neues politisches Zuhause finden. Allerdings waren die Distanzierungen von Möritz zu seiner rechtsradikalen Vergangenheit nicht überzeugend. Erst auf öffentlichen Druck ist er aus dem umstrittenen Verein Uniter ausgetreten. Er hat nie davon gesprochen, das Tattoo mit der schwarzen Sonne entfernen zu lassen. Die Bundes-CDU muss auch in Zukunft mit viel Härte gegen jede Art von Grenzverschiebung ins rechtsradikale Lager vorgehen. Die Parteifreunde an der Basis sind mit einer solchen Situation oft überfordert. Für solche Fälle muss es eine Task Force im Adenauer-Haus geben, die politisch und juristisch berät, und die im Zweifel auch Konsequenzen ziehen kann.“

Die Aachener Zeitung kommentiert: „Das Bekenntnis zur Demokratie kann nicht nur Teil von Sonntagsreden sein. Es muss in Fällen wie dem von Robert Möritz auch tatsächlich gelebt werden. Die Verankerung rechtsradikaler Positionen in der Gesellschaft ist nicht nur ein Problem im Osten des Landes, auch wenn sie dort sichtbarer ist. Nester von Neonazis gibt es seit Jahren auch in Hessen und in Nordrhein-Westfalen.“

Die Mitteldeutsche Zeitung schreibt: „Die nationalkonservativen Kräfte in der CDU werden die Schwäche des Parteichefs nutzen. Sie wissen, dass Stahlknecht ihre Unterstützung benötigt, will er der nächste Ministerpräsident werden. Hätte er frühzeitig klar Haltung gezeigt, wären die Fronten geklärt. So aber steckt der Parteichef im Dilemma und muss eine Kröte nach der anderen schlucken. Bereits im Sommer brüskierten ihn Parteifreunde mit einer „Denkschrift“, in der es darum ging, dass „Soziale mit dem Nationalen“ zu versöhnen. Und der nächste Vorstoß der CDU-Rechten wird nicht lange auf sich warten lassen.“

Der Weser-Kurier kommentiert: „Es hat lange gedauert, zu lange. Und es stand kurzfristig sogar die schwarz-rot-grüne Koalition in Sachsen-Anhalt zur Disposition. Mit seinem Parteiaustritt hat nun der umstrittene Kommunalpolitiker Robert Möritz das Lavieren der Landes- wie auch der Bundes-CDU beendet. Der Umgang mit einem Mann, der nachweislich bis vor kurzem Kontakte in die rechtsextreme Szene hatte, macht aber deutlich: Einige in der ostdeutschen CDU haben zunehmend ein Problem mit einer klaren Abgrenzung von rechtsnationalem Gedankengut. Diese Tendenz ist nicht nur in Sachsen-Anhalt zu beobachten. Auch in Sachsen und Brandenburg schielen CDU-Politiker nach ganz rechts, indem sie eine Zusammenarbeit mit der AfD für tolerabel halten. Da nutzen auch die zaghaften Disziplinierungsversuche aus der Berliner CDU-Zentrale nichts.“

RND/dpa/das