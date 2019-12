Russischer Kampfjet stürzt ab – Pilot überlebt

Das Unglück geschah bei einem Trainingsflug: Im Osten Russlands ist ein hochmoderner Kampfjet abgestürzt. Der Pilot überlebte den Absturz.

Moskau. Ein hochmoderner russischer Kampfjet ist bei einem Trainingsflug im äußersten Osten des Landes abgestürzt.

Der Pilot der SU-57 habe sich mit dem Schleudersitz in Sicherheit gebracht und auch am Boden sei niemand zu Schaden gekommen, teilte das Luftfahrtkonsortium OAK am Dienstag mit. Ein Grund für den Absturz wurde nicht genannt.

Die Su-57 ist das derzeit modernste russische Kampfflugzeug. Mit seiner Tarnvorrichtung und hochsensiblen Geräten und Waffen an Bord gilt es als russische Antwort auf den F-22 Raptor der USA. Der russische Flugzeughersteller Suchoi hat zehn davon in seinem Werk in Komsomolsk am Amur gebaut, in dessen Nähe es nun zu dem Unglück kam.

Es ist – soweit bekannt ist – das erste Mal, dass eine Su-57 abgestürzt ist. Einige der Maschinen waren auch schon im Kampfeinsatz in Syrien. Bis 2028 sollen 76 der Kampfjets an die russische Luftwaffe ausgeliefert werden.

RND/AP